SMI und DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen wenig verändert

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel dürfte am Mittwoch von leichten Aufschlägen geprägt sein.

Der SMI steigt vorbörslich leicht. Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften sich ebenso positiv präsentieren.

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch vor der Bekanntgabe wichtiger US-Inflationsdaten freundlich erwartet. Positive Vorgaben aus den USA sowie aus Asien dürften zum Handelsstart stützen. Zwar war der Handel in New York von einer gewissen Zurückhaltung geprägt, die wichtigen Indizes zogen aber zum Schluss noch kräftig an und schlossen nur knapp unter Tageshoch.

Grosse Sprünge sind allerdings vor den am Nachmittag anstehenden Inflationsdaten aus den USA nicht zu erwarten. Niemand wolle sich vor diesen womöglich richtungsweisenden Daten zu weit aus dem Fenster lehnen, so der Tenor am Markt. Die Finanzgemeinde erhofft sich von den Zahlen einen Hinweis auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zur Wochenmitte leicht aufwärts gehen.

Der DAX legt vorbörslich leicht zu.

Nach zweitägiger Korrektur wird der DAX am Mittwoch wieder stärker erwartet. Damit nimmt der DAX wieder Kurs auf sein Rekordhoch vom Freitag bei 18'845 Punkten. Die Berichtssaison hält die Anleger zunächst auf Trab. Am Nachmittag steht dann mit den US-Verbraucherpreisen ein weiterer Höhepunkt auf der Agenda. Zuletzt waren die Anleger wieder etwas verunsichert hinsichtlich der Zinswende in den Vereinigten Staaten. Von den Inflationsdaten erhoffen sie sich neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed und den Zeitpunkt für die erste Zinssenkung.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag fester.

Der Dow Jones Index ging bei 39'558,11 Punkten um 0,32 Prozent stärker aus dem Handel, nachdem er die Sitzung anfangs noch kaum bewegte eröffnet hatte. Im späten Handel konnte er sich jedoch von der Nulllinie lösen und steigen. Der NASDAQ Composite schloss mit einem Plus von 0,75 Prozent bei 16'511,18 Zählern. Auch der Tech-Index hatte kaum verändert eröffnet, dann jedoch schon bald Gewinne eingefahren und diese im Verlauf weiter ausgebaut.

Wie bereits zum Wochenstart liessen es die Anleger an den US-Aktienmärkten jedoch auch am Dienstag überwiegend ruhig angehen. Der beschleunigte Anstieg der Erzeugerpreise im April fiel auf Jahressicht wie erwartet aus. Sie beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Daten dazu werden am Mittwoch veröffentlicht.

ASIEN

An den asiatischen Börsen wird am Mittwoch nur träge gehandelt.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 steigt aktuell (7.07 Uhr MEZ) 0,18 Prozent auf 38'423,39 Punkte.

Etwas schwächer präsentiert sich der Markt auf dem chinesischen Festland, dort büsst der Shanghai Composite 0,17 Prozent auf 3'140,34 Zähler ein. In Hongkong standen die Börsenampeln am Dienstag ebenso auf Rot. Hier wird heute feiertagsbedingt nicht gehandelt. Zuletzt ging es mit dem Hang Seng 0,22 Prozent auf 19'073,71 Punkte nach unten.

Insgesamt eher wenig tut sich am Mittwoch an den Börsen in Asien. Die Tendenz ist uneinheitlich mit einem leicht positiven Unterton, nachdem es am Vortag an der Wall Street nach oben gegangen war mit den Indizes, unterstützt von sinkenden Marktzinsen. Viele Akteure dürften zunächst die Verbraucherpreise aus den USA im späteren Tagesverlauf abwarten wollen, heisst es in Asien. Sie dürften der Zinsspekulation wieder neue Nahrung verleihen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires