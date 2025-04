SMI höher -- DAX im Plus -- Börsen in Asien letztlich mit Gewinnen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag in Rot.

Der SMI startete den Handel 0,22 Prozent im Minus bei 11'473,66 Einheiten, notiert anschliessend marginal höher.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI verbuchen kleine Gewinne. Zuvor waren sie 0,11 Prozent höher bei 15'470,22 Punkten respektive 0,22 Prozent tiefer bei 1'851,16 Einheiten gestartet.

Nach den heftigen Turbulenzen der vergangenen zwei Wochen hatte sich der SMI am Montag mit der Hoffnung erholt, dass der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelskonflikt doch nicht zu stark eskaliert. Die Unsicherheit bei den Anlegern ist aber weiter spürbar, was sich auch in der anhaltenden Flucht in sichere Häfen wie Gold oder den Schweizer Franken zeigt. Während die Vorgaben weitgehend neutral sind, richtet sich der Blick der Anleger nun wieder etwas verstärkt auf die laufende Berichtssaison zum ersten Quartal.

DEUTSCHLAND

Nach seinem robusten Wochenauftakt stabilisiert sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag weiter.

Der DAX eröffnete 0,58 Prozent im Plus bei 21'076,06 Punkten und baut seine Zuschläge im Anschluss aus.

Am Montag hatte der DAX fast drei Prozent zugelegt und damit die Verluste infolge des von US-Präsidenten Donald Trump Anfang April ausgelösten Zollschocks weiter reduziert. Damit würde sich der DAX klar über der 200-Tage-Linie halten, die den längerfristigen Trend signalisiert und zurzeit bei 20'012 Punkten verläuft. Mit Tuchfühlung zur psychologisch wichtigen 21.000er-Marke bedeute dies eine gewisse Stabilität, schrieb der charttechnische Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Trotzdem werde sich der Dax zunächst weiter in einem von Unsicherheit, Nervosität und Handlungspanik geprägten Marktumfeld wiederfinden. Die Zölle von US-Präsident Donald Trump bleiben das Hauptthema - und die Handelspolitik der USA erratisch und wenig berechenbar. Nach der Ausnahme für bestimmte elektronische Produkte stellte Trump nun auch Autobauern zumindest zeitweise geltende Ausnahmen von weitreichenden Zöllen in Aussicht. Zugleich will der Präsident aber Zölle auf pharmazeutische Produkte erheben.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart stärker.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung höher und bewegte sich auch anschliessend im Plus. Letztendlich verabschiedete er sich 0,78 Prozent fester bei 40'525,13 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete deutlich in der Gewinnzone und hielt sich auch anschliessend in der in grünem Terrain, bevor er 0,64 Prozent stärker bei 16'831,48 Zählern schloss.

Die turbulente Zollpolitik des US-Präsidenten blieb im Fokus. Es herrschte weiterhin die vage Hoffnung, dass es in dem von Donald Trump angezettelten Handelskonflikt doch nicht zu einer Eskalation kommt und die Zölle weniger belastend ausfallen als befürchtet.

Allerdings war die Nachrichtenlage erneut recht unübersichtlich. So nahm die US-Regierung Smartphones, Laptops und andere wichtige Elektronik von Sonderzöllen gegen zahlreiche Länder - darunter China - vorerst aus, was eine Erleichterung für US-Anbieter von Computertechnik ist, da viele ihre Geräte überwiegend in Asien herstellen lassen. US-Handelsminister Howard Lutnick betonte zugleich aber, dass es sich dabei lediglich um vorübergehende Erleichterungen handele und neue Zölle auf genau diese Produktgruppen bereits in Vorbereitung seien.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkten verbuchten am Dienstag Gewinne.

In Tokio legte der Nikkei 225 letztlich um 0,84 Prozent auf 34'267,54 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite schlussendlich um 0,15 Prozent auf 3'267,66 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong notierte schliesslich 0,23 Prozent höher bei 21'466,27 Stellen.

US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, er denke an einige kurzfristige Ausnahmen von den 25-Prozent-Zöllen auf Fahrzeugimporte. "Ich schaue nach Möglichkeiten, um einigen der Autohersteller zu helfen", sagte er, ohne das näher auszuführen.

Bereits am späten Freitag hatte die US-Regierung Smartphones, Computer, Speicherchips und andere Produktkategorien von den reziproken Zöllen ausgenommen, aber auch andere sektorspezifische Abgaben angekündigt.

Das Research Team von Sucden Financial meint zwar, die Risikobereitschaft sei zunächst zurückgekehrt. "Trotz der aktuellen Entspannung bleibt die Unsicherheit aber erhöht, da die Ausnahmen von den Zöllen laut Trump nur kurzfristiger Natur sind", warnt das Haus.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires