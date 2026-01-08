Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lem-Aktie tiefer: CEO sieht klare Fortschritte trotz schwieriger Marktphase

Der Elektronikkomponenten-Hersteller Lem hat zuletzt enttäuscht und musste die Prognosen senken.

Die Aktie verlor entsprechend massiv an Wert. Nun sieht CEO Frank Rehfeld aber "klare Fortschritte", wie er im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" sagte.

Auf die Frage, warum man Lem-Aktien kaufen sollte, meinte Rehfeld jedenfalls: "Weil wir gut aufgestellt sind für diese schwierigere Phase. Unsere Entscheidungen bezüglich Footprint - also wo wir produzieren und entwickeln - waren richtig." Lem sei nahe beim Kunden, sowohl in China als auch ausserhalb. "Ja, es wird anstrengender. Aber wir sehen klare Fortschritte und werden mittelfristig davon profitieren."

Das grösste Potenzial sieht er weiter im Segment Automotive. Dieses bleibe "vielversprechend, trotz aller Herausforderungen". Die Elektrifizierung schreite weltweit voran, auch wenn es regional Unterschiede gebe. Industrieanwendungen zeigten ebenfalls Potenzial. "Wichtig ist: Wir müssen dort besser sein, wo es zählt. Differenzierung, Innovation und Kundennähe. Das bleibt unser Fokus."

Beim Programm "Fit for Growth", das die Produktivität steigern soll, sieht der CEO das Unternehmen "auf Kurs". Die Hebel lägen in effizienteren Prozessen, besserem Ressourceneinsatz und der richtigen Allokation von Aktivitäten.

In China laufe das Programm bereits, in Malaysia baue man Kapazitäten auf. "Der Kulturwandel ist zentral: Auch intern müssen wir alle verstehen, dass neue Zeiten angebrochen sind, die neue Herausforderungen bringen. Jetzt gilt es, mit Disziplin zu agieren", sagte er.

EBIT-Margen wie früher sieht der CEO nicht mehr. "Ja, das ist die neue Realität", sagte er auf eine entsprechende Frage. Margendruck sehe man nicht nur durch Wettbewerb, sondern auch durch die Kostenstruktur. "Unsere Strategie bleibt, in Hochkostenländern wie der Schweiz hochinnovative Aktivitäten zu halten. Aber wir überprüfen laufend, wo was am besten angesiedelt ist." Man sei geografisch flexibel aufgestellt mit einem schnell wachsenden Werk in Malaysia und einem "klaren Fokus auf Effizienz".

Die LEM-Aktie verliert im Schweizer Handel an der SIX zeitweise 1,04 Prozent auf 284,50 Franken.

uh/rw

Zürich (awp)

