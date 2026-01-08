Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Medtech-Offensive
|
08.01.2026 11:07:00
Ypsomed-Aktie steigt: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen
Der Medizintechnikhersteller Ypsomed will schnellere und verlässlichere klinische Studien für subkutan injizierbare Arzneimittel unterstützen.
Konkret kombiniere Ypsomed mit CliniPilot und dem Clear-to-Clinic-Ansatz Medizingeräte mit digitalen Lösungen, um die klinische Prüfung neuer Therapien zu beschleunigen. So können verpackte klinische Prüfmuster innerhalb von sechs Monaten verfügbar sein.
Dabei ermögliche Clear-to-Clinic planbare und schnelle Studienstarts durch den Einsatz vorvalidierter Autoinjektor-Plattformen. Standardisierte, sofort einsetzbare Medizingeräte verkürzen Entwicklungszeiten und reduzieren Risiken, insbesondere in frühen klinischen Phasen, heisst es weiter.
CliniPilot wiederum ergänzt die YpsoMate-Plattform durch automatisierte Injektionsdaten, die Studiendesign und Entscheidungsfindung unterstützen.Ypsomed-Anteilsscheine gewinnen an der SIX am Donnerstag zwischenzeitlich 0,88 Prozent auf 344,00 CHF.
hr/to
Burgdorf (awp)
