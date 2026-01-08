Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Medtech-Offensive 08.01.2026 11:07:00

Ypsomed-Aktie steigt: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen

Der Medizintechnikhersteller Ypsomed will schnellere und verlässlichere klinische Studien für subkutan injizierbare Arzneimittel unterstützen.

Ypsomed
343.20 CHF 0.93%
Kaufen Verkaufen
Entsprechend werde das Angebot ausgeweitet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Konkret kombiniere Ypsomed mit CliniPilot und dem Clear-to-Clinic-Ansatz Medizingeräte mit digitalen Lösungen, um die klinische Prüfung neuer Therapien zu beschleunigen. So können verpackte klinische Prüfmuster innerhalb von sechs Monaten verfügbar sein.  

Dabei ermögliche Clear-to-Clinic planbare und schnelle Studienstarts durch den Einsatz vorvalidierter Autoinjektor-Plattformen. Standardisierte, sofort einsetzbare Medizingeräte verkürzen Entwicklungszeiten und reduzieren Risiken, insbesondere in frühen klinischen Phasen, heisst es weiter.

CliniPilot wiederum ergänzt die YpsoMate-Plattform durch automatisierte Injektionsdaten, die Studiendesign und Entscheidungsfindung unterstützen.

Ypsomed-Anteilsscheine gewinnen an der SIX am Donnerstag zwischenzeitlich 0,88 Prozent auf 344,00 CHF.

hr/to

Burgdorf (awp)

