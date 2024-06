SMI und DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Freitag stabilisieren.

Der SMI zeigt sich vorbörslich etwas höher

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften sich der freundlichen Tendenz anschliessen.

Die Vorgaben aus Asien sind gespalten. An von der Wall Street wurden am Vortag ebenfalls uneinheitliche Tendenzen beobachtet. Die japanische Notenbank hat den Leitzins in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,1 Prozent belassen und hat auch keine Pläne für Zinserhöhungen veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird etwas höher erwartet.

Der DAX zeigt sich vorbörslich mit leichten Gewinnen.

Der DAX dürfte sich am Freitag nach seinem jüngsten Kursrutsch zunächst stabilisieren. Durch den Kursrutsch um knapp zwei Prozent und den niedrigsten Stand seit Anfang Mai hatte sich am Donnerstag das Chartbild im DAX weiter eingetrübt. Der Seitwärtskanal der vergangenen Wochen wurde verlassen. "Der DAX bleibt in schwierigem Fahrwasser - technisch wie psychologisch", schrieb am Morgen der Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos. Neben der politischen Unsicherheit in Frankreich und der Diskussion über einen Zollstreit mit China hält auch die Zurückhaltung der US-Notenbank Fed mit Blick auf Zinssenkungen derzeit die Anleger davon ab, Risiken einzugehen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones Index notierte zum Start der Sitzung minimal tiefer und zeigte sich auch im weiteren Verlauf schwächer. Schlussendlich ging er 0,17 Prozent schwächer bei 38'646,58 Zählern in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite ging derweil stärker in den Handel und gewann auch weiterhin, wobei er zwischenzeitlich sogar ein neues Allzeithoch markieren konnte. Zum Ende der Sitzung gewann er noch 0,34 Prozent auf 17'667,56 Punkte.

Zwar hatte die Zinssenkungsdebatte in den USA neue Nahrung erhalten und stützte somit die Wall Street. Doch zugleich rückten die falkenhaften Äusserungen der US-Notenbank stärker ins Bewusstsein und liessen die Kurse von den Tageshochs deutlich zurückkommen. Denn die Fed-Verlautbarungen waren laut Händlern am Vorabend zu sehr vernachlässigt worden.

Der Markt habe den günstig ausgefallenen Inflationsdaten zunächst mehr Bedeutung beigemessen als den Zinsprojektionen der US-Notenbanker. Händler waren "mehr auf die positiven Inflationsnachrichten fokussiert - in der Hoffnung, dass weitere ähnliche Berichte den Weg für schnellere Zinssenkungen ebnen werden", schaute Analyst Henry Allen von der Deutschen Bank zurück.

ASIEN

An den Märkten in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 steigt aktuell 0,29 Prozent auf 38'831,40 Punkte (Stand: 7.11 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite dereil 0,37 Prozent auf 3'017,67 Einheiten. In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,67 Prozent auf 17'991,04 Zähler ab.

An den asiatischen Börsen setzt sich am Freitag keine einheitliche Tendenz durch. Während die Kurse an den chinesischen Börsen überwiegend abbröckeln, zieht der Nikkei-Index in Tokio nach der geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan deutlich an. Die Notenbank belässt den Leitzins in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,1 Prozent und hat auch keine Pläne für Zinserhöhungen veröffentlicht. Sie will lediglich die Anleihenkäufe etwas zurückfahren, die Details dazu aber erst in der kommenden Sitzung im Juli festlegen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires