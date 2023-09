Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag mit überwiegend positivem Vorzeichen.

Der SMI ging fester in den Handel und zeigte sich auch anschliessend im Plus. Er ging 0,14 Prozent höher bei 10'987,13 Zählern in den Feierabend. Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten nach positivem Start im Handelsverlauf der Tendenz des Leitindex und gingen 0,02 Prozent leichter bei 14'456,78 Punkten resp. 0,06 Prozent stärker bei 1'731,95 Einheiten aus dem Handel.

Getragen wurden die Avancen insbesondere von den defensiven Schwergewichten aus dem Pharmasektor. Doch allzu grosse Kurssprünge wurden vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag auch gar nicht erwartet. Investoren wollten nicht auf dem falschen Fuss erwischt werden, hiess es im Handel. Daher war Zurückhaltung jetzt das "Motto der Stunde". Der zuletzt publizierte ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen in Deutschland signalisierte derweil wie erwartet eine abschwächende Wirtschaftsentwicklung im Nachbarland.

Bereits am Mittwoch werden in den USA die jüngsten Daten zur Inflation publiziert. Die Hoffnung der Anleger: Eine gedämpfte Teuerung im August werde die amerikanische Notenbank Fed von weiteren Leitzinsanhebungen abhalten. Gleichzeitig gilt es in der weltgrössten Volkswirtschaft wieder einmal, einen Shutdown des Haushalts zu verhindern. Ende September geht der US-Regierung das Geld aus. Und es ist Stand heute sehr ungewiss, ob der zerstrittene Kongress rechtzeitig Abhilfe schaffen wird.

Unter den Einzelwerten standen heute unter anderem Nestlé und Calida im Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich mit leichten Verlusten.

Der DAX notierte zu marginal höher, rutschte im Verlauf aber ins Minus. Das deutsche Börsenbarometer ging 0,54 Prozent tiefer bei 15'715,53 Punkten in den Feierabend.

Die Anleger hielten sich vor der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Mittwoch, der EZB-Sitzung am Donnerstag sowie dem Verfalltag am Freitag zurück. Auch der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen konnte keinen neuen Trend auslösen. Die Lage wird mit minus 79,4 im September schlechter als erwartet eingeschätzt. Dafür sind die am Markt stärker zur Kenntnis genommenen Konjunkturerwartungen mit minus 11,4 besser als die Erwartung von minus 15 ausgefallen, verglichen mit minus 12,3 im August. Auch der Euro bewegte sich nur wenig, und auch am Rentenmarkt geht es bislang ruhig zu.

Bereits der Wochenauftakt in Europa habe einmal mehr gezeigt, dass im Vorfeld der Zinsentscheidung kaum grosse Sprünge möglich seien, so QC Partners. "Die Angst, jetzt Positionen einzugehen und am Donnerstag auf dem falschen Fuss erwischt zu werden, ist riesig. Deshalb ist Zurückhaltung das Motto der Stunde."

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones Index schloss kaum bewegt bei 34'645,99 Punkten (-0,05 Prozent). Zum Start hatte er minimal nachgegeben, im Handelsverlauf zwischenzeitlich aber auch Gewinne verbucht, die nicht von Dauer waren. Der NASDAQ Composite beendete den Handel hingegen 1,04 Prozent tiefer bei 13'773,61 Punkten, nachdem er den Handelstag schon schwächer begonnen hatte. Auch im Verlauf bewegte er sich durchgehend auf rotem Terrain.

Die Anleger hielten sich am Dienstag mit Blick auf neue US-Inflationsdaten zurück, die am Mittwoch veröffentlicht werden, hiesses. Von den Daten erhofft man sich Hinweise über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Der Markt geht mehrheitlich davon aus, dass die Fed die Leitzinsen in der kommenden Woche unverändert lassen wird. Allerdings hat die Notenbank wiederholt betont, datenabhängig zu handeln.

"Angesichts des andauernden Drucks auf die Dienstleistungspreise, des Wiederanstiegs der Ölpreise und der nachlassenden Wirkung günstiger Basiseffekte erscheint es unwahrscheinlich, dass die Gesamtinflation in absehbarer Zeit zum angestrebten Ziel von 2 Prozent zurückkehren wird", sagte Stephen Innes von SPI Asset Management. "Die Fed hat bei ihren Bemühungen um eine Stabilisierung der Wirtschaft noch einen langen Weg vor sich."

Ausserdem stand am Dienstag auch die Apple-Aktie im Zentrum der Aufmerksamkeit vieler Anleger. Der Technologiekonzern stellte im Rahmen der Keynote seine neuen iPhone-Modelle vor. Bei der traditionellen September-Veranstaltung wurde auch die nächste Generation der Computer-Uhr Apple Watch angekündigt.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Mittwoch schwächer.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,12 Prozent tiefer bei 32'736,89 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,87 Prozent abwärts auf 3'109,88 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt um 0,21 Prozent auf 17'988,03 Einheiten nach.

Die in dieser Woche bisher fehlenden Impulse könnte der US-Verbraucherpreisindex am Mittwoch liefern, denn die Preisdaten könnten Einfluss darauf nehmen, wie die US-Notenbank auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche mit den Zinsen verfährt. Der Markt geht seit geraumer Zeit mehrheitlich davon aus, dass die Fed den Leitzins unverändert lassen wird. Diese Zuversicht müsse durch Daten noch untermauert werden, hiess es.

Die Konjunktursorgen in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt seien weiter spürbar, hiess es. Vor allem der Immobiliensektor treibe Anlegern die Sorgenfalten ins Gesicht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires