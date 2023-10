Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt drehte am Mittwoch nach schwachem Auftakt ins Plus.

Der SMI startete mit einem leichten Abschlag in die Sitzung, im Handelsverlauf waren aber grüne Vorzeichen zu sehen. Der Schweizer Leitindex ging 0,33 Prozent höher bei 11'038,30 Einheiten in den Feierabend. Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten dem Leitindex in die Gewinnzone und schlossen 0,48 Prozent höher bei 14'434,12 Punkten resp. 0,02 Prozent fester bei 1'720,84 Zählern.

Nach dem starken Lauf am Vortag setzte der Schweizer Aktienmarkt seine Erholung zur Wochenmitte fort. Allerdings war das Tempo deutlich gedrosselt und die Avancen verdankte der Leitindex vor allem den festen Schwergewichten. Auslöser für die jüngste Erholung war vor allem die Entspannung am US-Anleihenmarkt. Ob die Korrektur damit bereits abgeschlossen ist, lasse sich an der Börse zwar nie mit Gewissheit sagen. Aber die klaren Kursgewinne vom Vortag hätten zumindest viele Bären vom Parkett verjagt, sagte ein Händler.

Dass die Renditen der US-Anleihen am Dienstag zurückkamen - Montag hatte wegen des Columbus-Days in den USA kein Bondhandel stattgefunden - dürfte auf einen generellen "Run auf Zufluchtswerte zurückzuführen sein, der im Zuge der Angriffe von Hamas auf Israel am Wochenende eingesetzt hatte", wie es in einem Kommentar hiess. Die Anleger befürchteten, dass die Situation zu einem breiteren regionalen Konflikt auswachsen könnte. Zwar bestehe mit Blick auf den US-Bondmarkt nach wie vor eine grosse Unsicherheit, hiess es; zuletzt hatten aber hochrangige Fed-Vertreter angedeutet, dass die steigenden Renditen zu restriktiveren Finanzierungsbedingungen geführt hätten, wodurch sich die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen verringern könnte.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt besserte sich die Stimmung im Handelsverlauf.

Der DAX verlor zum Start, schaffte es im späteren Verlauf aber auf grünes Terrain. Zur Schlussglocke stand ein Plus von 0,24 Prozent auf 15'460,01 Punkte an der Tafel.

Nach der Erholungsrally am Vortag war beim DAX zur Wochenmitte erst einmal Konsolidierung angesagt. Mit guten Vorgaben aus Asien machte der deutsche Leitindex die anfänglichen Verluste aber schnell wieder wett.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sprach von einer Verschnaufpause. "Ob die (vorangegangene) Korrektur damit bereits abgeschlossen ist, lässt sich an der Börse zwar nie mit Gewissheit sagen. Aber der überzeugende Sprung um fast dreihundert Punkte nach oben gestern hat zumindest viele Bären vom Parkett verjagt."

Moderate Töne von US-Notenbankern, die auf eine neuerliche Zinspause in den Vereinigten Staaten hoffen lassen, hatten zuletzt die Sorgen wegen des akuten Konflikts im Nahen Osten in den Hintergrund gedrängt.

Endgültige Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im September bestätigten derweil, dass die Inflation auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Ukraine-Kriegs gesunken ist.

Am deutschen Aktienmarkt standen zudem die deutlichen Kursverluste des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care (FMC) und des Mutterkonzerns Fresenius im Mittelpunkt.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch mit Gewinnen.

Der Dow Jones Index ging 0,19 Prozent höher bei 33'804,48 Zählern in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 13'659,68 Punkten.

Damit setzte sich die seit Freitag anhaltende Aufwärtstendenz fort. Stützend wirkte vor allem der erneute Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt. Auslöser waren vor allem vermehrte Stimmen aus der US-Notenbank, dass weitere Zinserhöhungen nicht notwendig sein könnten.

Unerwartet hohe Inflationsdaten, die vor Börsenbeginn veröffentlicht wurden, beeinträchtigten die Stimmung nicht. Die Erzeugerpreise in den USA stiegen im September stärker als erwartet. Der US-Anleihemarkt reagierte darauf bislang jedoch nicht mit steigenden Renditen.

In den vergangenen Tagen hatten sich Vertreter der Notenbank Fed überwiegend in Richtung stabiler Leitzinsen geäussert. Im späteren Verlauf veröffentlichte die Fed ihr Protokoll der jüngsten Sitzung. Anleger achteten hierauf, weil es Signale für den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed geben kann, grosse Marktimpulse lieferten die so genannten Fed Minutes aber nicht.

Bei den Einzelwerten stand unter anderem Exxon Mobil im Fokus. Der Konzern steht kurz vor der Übernahme von Pioneer Natural Resources, berichtete Bloomberg am Dienstagabend. Der Preis soll bei mehr als 250 Dollar je Aktie liegen, was Pioneer Natural Resources mit 58 Milliarden Dollar oder mehr bewerten würde.

Auch die Birkenstock-Aktie war im Blickpunkt der Anleger: Nachdem bereits beim Ausgabepreis das obere Ende der Spanne nicht erreicht werden konnte, enttäuschte auch der Erstkurs: Der lag mit 41 Dollar um 5 Dollar unter dem Ausgabepreis.

ASIEN

In Fernost dominieren am Donnerstag wieder die Käufer.

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 mit Aufschlägen von zeitweise 1,68 Prozent bei 32'472,39 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,77 Prozent auf 3'102,71 Zähler. Der Hang Seng präsentiere sich indes mit einem Aufschlag von 1,89 Prozent bei 18'251,67 Indexpunkten (7.45 Uhr MESZ).

Meist deutlich im Plus tendieren die Börsen in Asien am Donnerstag. Marktteilnehmer erklären die positive Stimmung mit den weiter gesunkenen US-Anleiherenditen. Unter den Anlegern lasse die Angst vor steigenden Kreditkosten nach, nachdem Vertreter der US-Notenbank jüngst eher "taubenhafte" Töne angeschlagen hätten, heisst es.

In China sind Bankenwerte gesucht, nachdem die staatliche Central Huijin Investment ihre Beteiligungen an vier grossen heimischen Banken aufgestockt hat.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires