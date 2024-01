US-Inflationsdaten wirken nach: Asiatische Börsen ohne gemeinsame Richtung

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag leichter.

Der SMI ist mit einem Aufschlag in den Handel gestartet und hielt sich zunächst auf diesem Niveau. Am Nachmittag rutsche er jedoch klar ins Minus wo er die Sitzung auch 0,90 Prozent tiefer bei 11'153,62 Einheiten beendete.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI knüpften sich dieser Tendenz an und schlossen die Sitzung 0,77 Prozent leichter bei 14'539,75 Punkten bzw. 0,68 Prozent schwächer bei 1'762,80 Punkten ab.

Der Leitindex SMI hat zwischenzeitlich die Marke von 11'300 überschritten, ist dann aber mangels Anschlusskäufen schnell wieder darunter gefallen. Im Fokus standen die am Nachmittag veröffentlichten US-Inflationszahlen für den Dezember. Der Inflationsdruck in den USA hat im Dezember etwas stärker angezogen als erwartet.

Marktbeobachtern zufolge befindet sich der Markt nach dem Rally im November und Dezember aktuell auf Richtungssuche. Die Marktstimmung sei insgesamt allerdings weiterhin recht freundlich, auch wenn der SMI trotz fünf Anstiegen nach inzwischen sechs Handelstagen im neuen Jahr (ohne heute) gerade einmal um 117 Punkte oder 1,05 Prozent vorne liege. Würde der SMI sein Dezember-Hoch bei 11'334 Punkten überqueren, könnte das Kaufinteresse aber merklich zunehmen, hiess es in einem technischen Kommentar von BNP Paribas. Auf der Unterseite würde sich das Chartbild hingegen erst etwas deutlicher eintrüben, wenn die Unterstützung bei knapp 11'070 Punkten unterschritten werde, die aus dem Oktober-Hoch und der 200-Tage-Linie resultiere.

Im Fokus standen heute vor allem die Aktien von VAT. Der Vakuumventilhersteller hat Vorabzahlen für 2023 veröffentlicht. Im breiten Markt wurde die Gewinnwarnung von Komax daneben sehr negativ aufgenommen. Mit einer Vorabmeldung zum Ergebnis im letzten Jahr ist auch die Online-Bank Swissquote an die Öffentlichkeit getreten.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag tendierte der deutsche Aktienmarkt abwärts.

Der DAX hat zu Handelsbeginn gewonnen. Auch anschliessend tendierte er zunäscht klar fester, musste bis Mittag jedoch einen Teil seiner anfänglichen Aufschläge wieder abgeben. Am Nachmittag fiel das deutsche Börsenbarometer klar ins Minus und beendete die Sitzung schliesslich 0,86 Prozent tiefer bei 16'547,03 Einheiten.

Der DAX hat am Donnerstag vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen etwas von seinem Schwung aus dem frühen Handel eingebüsst. Dank positiver Vorgaben von den Übersee-Börsen war er zunächst mit 16'839 Punkten an sein Rekordhoch von Mitte Dezember bei knapp über 17'000 Punkten etwas näher herangerückt.

Mit den US-Verbraucherpreisen stand dann die wohl wichtigste Konjunkturzahl der Woche auf dem Programm, hiess es von der Landesbank Helaba. "Mit den Zahlen werden die Zinssenkungserwartungen auf die Probe gestellt, die weiterhin recht ambitioniert erscheinen." Die Inflation gilt neben dem Arbeitsmarkt als wichtigster Faktor für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed und damit für das Zinsniveau. Im Dezember stieg der Inflationsdruck in den USA etwas stärker an als zuvor erwartet worden ist.

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, hatte am Vorabend gesagt, dass man noch mehr Anzeichen einer wirtschaftlichen Abkühlung in den USA sehen wolle, bevor der Leitzins gesenkt werden könne. Williams hatte aber ebenso angemerkt, dass das aktuelle Leitzinsniveau ausreichen dürfte, um die Inflation in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels abkühlen zu lassen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag ohne grosse Ausschläge.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung etwas stärker. Kurz darauf stieg er auf über 37'800 Punkte und erreichte damit ein neues Rekordhoch. Im Verlauf fiel er an seinen Vortagesschlusskurs zurück und ging schliesslich marginale 0,04 Prozent höher bei 37'711,02 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite tendierte ebenfalls seitwärts, nachdem er sich zum Start noch fester präsentiert hatte. Er beendete den Handel nahezu unverändert bei 14'970,19 Zählern.

Angesichts der heftigen Debatte über das Ausmass der erwarteten Zinssenkungen 2024 kommt den etwas höher als prognostiziert ausgefallenen US-Inflationsdaten eine Schlüsselrolle zu. Die Euphorie über die anstehenden Zinssenkungen war zuletzt etwas abgeebbt, gleichwohl sind sinkende Zinsen fest eingepreist. Lediglich das Ausmass ist Ausgangspunkt der aktuellen Debatte. Insofern erhoffen sich Anleger von den Inflationsdaten klare Hinweise über den Umfang der Zinssenkungen.

Die US-Verbraucherpreise sind auf Jahressicht - auch in der Kernrate - etwas stärker gestiegen als prognostiziert. Damit könnte sich die Markterwartung hinsichtlich des Zeitpunkts einer ersten Zinssenkung durch die Fed leicht nach hinten verschieben.

Fed-Präsident John Williams aus New York hatte bereits jüngst den Optimismus bezüglich sinkender Zinsen leicht gedämpft. Denn seiner Ansicht nach benötigt die US-Notenbank mehr Anzeichen einer sich abkühlenden US-Konjunktur, bevor die Zinsen gesenkt werden könnten. Das aktuelle Zinsniveau reiche aber aus, die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent zu drücken. Marktbeobachter sehen in seinen Aussagen ein Plädoyer dafür, die Zinsen noch eine Weile auf dem hohen Niveau zu halten.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio zieht der Nikkei 225 um 1,51 Prozent auf 35'577,43 Punkte an.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite marginale 0,02 Prozent auf 2'886,03 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong schwächt sich derweil um 0,08 Prozent auf 16'288,79 Einheiten ab (07:00 Uhr MEZ).

Chinas Exporte haben im Dezember zugelegt und könnten damit auch den lahmenden Welthandel stabilisieren. Wie die Zollbehörde der zweitgrössten Volkswirtschaft in Peking am Freitag mitteilte, legten die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,3 Prozent zu. Der Anstieg fiel stärker aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Nach sechs Monaten in Folge mit Rückgängen waren Chinas Exporte bereits im November wieder leicht gestiegen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires