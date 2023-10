SMI vorbörslich etwas tiefer -- Asiens Börsen mit Gewinnen

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnen sich vorbörslich Verluste ab.

Der SMI hatte am Vortag 1,66 Prozent auf 11'001,69 Punkte gewonnen. Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen 1,64 Prozent höher bei 14'372,47 Einheiten resp. 1,87 Prozent fester bei 1'720,43 Zählern.

Die Vorgaben - sowohl von der Wall Street als auch von den Börsen in Asien - sind positiv. Dort hatten Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA die Kurse getrieben, nachdem der Chef der regionalen Notenbank von Atlanta am Dienstag entsprechende Signale gegeben hatte.

Am Abend steht das Fed-Protokoll auf der Agenda, aus dem Bericht der US-Notenbank dürften sich Anleger weiter Hinweise auf die Geldpolitik der US erhoffen.

Am deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag Pluszeichen zu sehen.

Der DAX zeigte sich bereits zu Handelsbeginn fester und notierte auch im weiteren Verlauf deutlich höher. Zur Schlussglocke stand ein Aufschlag von 1,95 Prozent auf 15'423,52 Punkte an der Tafel.

Kräftig nach oben ging es am Dienstag an den europäischen Börsen. Der knapp einprozentige Rücksetzer vom Vortag wurde mehr als wettgemacht. Nachdem sich bislang kein arabischer Staat mit den Hamas-Terroristen solidarisch erklärte, ging die Hoffnung um, dass es keine Ausweitung zu einem Nahostkonflikt kommen wird - mit dann möglicherweise stark steigenden Ölpreisen als Folge. So rufen Länder wie Saudi-Arabien stattdessen zu einer Deeskalation auf. So gaben die Ölpreise nach dem gut 4-prozentigen Plus am Vortag etwas nach.

Unterstützend für die Stimmung am Aktien- und am Rentenmarkt wirkten tendenziell taubenhafte Aussagen von US-Notenbankern. Demnach wurde der erfolgte kräftige Anstieg der Langfristzinsen als ausreichend gewertet, um die Inflation zu bremsen.

Passend zu den Zinskommentaren der Notenbanker klangen die Wirtschaftsprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Er erwarte ein "Dahinhumpeln" der grossen Volkswirtschaften angesichts einer unterdurchschnittlichen Erholung in China. Damit sinke auch der Bedarf an weiteren Zinserhöhungen. Am Schlimmsten erwischt es laut dem IWF 2023 Deutschland. Statt einem Minus von 0,3 Prozent 2023 sieht der IWF nun eine Schrumpfung der Wirtschaft um 0,5 Prozent. Deutschland ist damit weiter der einzige G7-Staat, dessen BIP sich negativ entwickelt. Für das kommende Jahr senkte der IWF die Prognose um 0,4 Prozentpunkte und rechnet nur noch mit einem Wachstum von 0,9 Prozent. 2024 läge Deutschland damit deutlich unter dem G7-Durchschnitt, aber knapp vor Italien und Grossbritannien. Positiv gestimmt ist der IWF aber für die USA, die sich von einer befürchteten Rezession weit entfernt haben. Dort werden 2,1 Prozent Wachstum erwartet.

WALL STREET

Dank nachlassender Zinsangst gingen die US-Börsen am Dienstag fester ins Rennen und festigten ihren Erholungskurs.

Der Dow Jones Index ging höher in den Handel und verblieb im Handelsverlauf im Plus. Er ging 0,40 Prozent fester bei 33'740,59 Einheiten aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann ebenfalls zu Handelsbeginn und bewegte sich auf grünem Terrain bevor er schlussendlich um 0,58 Prozent auf 13'562,84 Zähler zulegte.

Die Hoffnung auf eine erneute Zinspause der Notenbank Fed schwächte die Sorgen angesichts des Hamas-Angriffs auf Israel etwas ab. So haben Aussagen der Fed-Vertreter dafür gesorgt, dass Marktteilnehmer auf ein Ende der Zinserhöhungen spekulierten. Derweil hatte sich die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen von ihren Höchstständen wieder entfernt. Auch die Ölpreise zeigten sich wieder rückläufig.

Unternehmensseitig kommen die PepsiCo-Zahlen gut an. Der Snack- und Getränkekonzern hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben.

ASIEN

In Fernost dominieren am Mittwoch die Käufer.

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 31'972,04 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,19 Prozent auf 3'081,22 Zähler. Der Hang Seng präsentiert sich mit einem Aufschlag von 1,44 Prozent bei 17'919,55 Indexpunkten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires