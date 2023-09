SMI und DAX vorbörslich etwas höher -- Asiatische Börsen mehrheitlich schwächer

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt ist ein minimal festerer Wochenstart zu beobachten.

Der SMI geht etwas höher in den Handel.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen am Montag der etwas festeren Tendenz des Leitindex.

Vor den zahlreichen anstehenden internationalen Wirtschaftsdaten hielten sich die Investoren erst einmal zurück, heisst es im Handel. Die Vorgaben aus Übersee lassen ebenfalls keine grossen Sprünge erwarten. So hat die Wall Street am Freitag zwar knapp im Plus geschlossen, die Woche aber dennoch mit Verlusten beendet. In Asien sind die Börsen ohne einheitliche Tendenz in die neue Handelswoche gestartet.

Zu den wichtigen Daten im weiteren Wochenverlauf zählen Händler etwa die Inflationsdaten aus den USA, von denen sie sich Aufschluss über das weitere Vorgehen der US-Notenbank erhoffen. Diese wird in der nächsten Woche dann einen Tag vor der Schweizerische Nationalbank (SNB) ihren jüngsten Entscheid veröffentlichen. Bereits in dieser Woche steht die EZB auf dem Plan. Es wird mehrheitlich erwartet, dass die Währungshüter keine weitere Zinserhöhung beschliessen, allerdings ist es knapp. Darüber hinaus werden diverse Wirtschaftszahlen aus China erwartet. Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes hatten Investoren zuletzt verunsichert.

Auf heimischer Sicht sorgte besonders die Nachricht, dass Meyer Burger einen Grossauftrag von der AMAG erhielt, für einige Aufmerksamkeit.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt geht etwas fester in den Montagshandel.

Der DAX steigt bei einem Stand von 15'799,42 Punkten und damit 0,38 Prozent höher in die Woche ein.

Der DAX dürfte zu Wochenbeginn nur minimal höher eröffnen und bleibt damit auf Richtungssuche. In der Vorwoche hatte er insgesamt etwas nachgegeben, sich aber von seinem Wochentief von 15'577 Punkten auch wieder deutlich abgesetzt. Auch von der Wall Street kommen aktuell keine klaren Trendsignale. Die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche wirft ihre Schatten voraus. Zuletzt waren die Sorgen vor einem längeren Zinserhöhungszyklus wieder gestiegen. In der neuen Woche stehen einige wichtige Daten an, darunter US-Verbraucherpreise am Mittwoch.

WALL STREET

Die US-Börsen haben am Freitag keine grossen Sprünge verzeichnet und zum Sitzungsende wenig verändert geschlossen.

Der Dow Jones Index bewegte sich überwiegend in der Gewinnzone und erzielte mit 34'576,59 Punkten einen Tagesgewinn in Höhe von 0,22 Prozent. Beim NASDAQ Composite stellte sich zum Handelsschluss ein Anstieg um lediglich 0,09 Prozent auf 13'761,53 Zähler ein.

Teilnehmer sprachen von einer kleinen Gegenbewegung. Die zuletzt virulenten Zinssorgen seien etwas in den Hintergrund gedrängt worden. Einige Vertreter der US-Notenbank hatten am Vortag signalisiert, dass die Fed bei ihrer Sitzung im September die Zinsen möglicherweise nicht erhöhen wird. Die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, hat allerdings angedeutet, dass weitere Zinserhöhungen möglicherweise später kommen könnten.

Die zurückliegende Handelswoche war von nachgebenden Kursen an den Börsen gekennzeichnet. Grund waren erneut aufgekommene Sorgen über eine weiter straffe Zinspolitik der US-Notenbank zur Bekämpfung der Inflation, nachdem besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten gezeigt hatten, dass die US-Wirtschaft weiter dynamisch läuft. In Reaktion darauf sind die Marktzinsen deutlich gestiegen und haben das Sentiment für Aktien eingetrübt.

"Anleger werden zunehmend nervös", so Tom Lee, Leiter des Research bei Fundstrat. "Vor allem sind sie besorgt, dass sich die wirtschaftliche Dynamik in einem Tempo verbessert hat, das die Fed dazu veranlassen könnte, den Pfad der Zinserhöhungen zu verlängern."

ASIEN

Die asiatischen Börsen müssen zum Wochenstart mehrheitlich Verluste verkraften.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise um 0,48 Prozent auf 32'451,84 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,57 Prozent auf 3'134,45 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong sinkt am Donnerstag stellenweise 1,68 Prozent auf 17'896,16 Zähler Am Freitag war der Handel dort wegen einer Taifun-Warnung ausgesetzt worden.

Am Montag zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte mit keiner klaren Tendenz, es überwiegt aber zumeist der Verkaufsdruck. Es fehlten Impulse, heisst es im Handel. Der G20-Gipfel liefere diese nicht. Auffällig zeigt sich dagegen der Japanischer Yen am Devisenmarkt, der mit falkenhaft interpretierten Äusserungen des japanischen Notenbankgouverneurs Kazuo Ueda deutlich anzieht. Ueda sagte in einem Interview mit der japanischen Tageszeitung Yomiuri, dass ein Ende negativer Zinsen eine Option darstelle, sollten die Preise nachhaltig steigen. Während der Yen steigt, geraten japanische Staatsanleihen unter Druck - die Rendite zehnjähriger Papiere gewinnt zeitweise 5 Basispunkte auf 0,695 Prozent und markiert den höchsten Stand seit Januar 2014.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires