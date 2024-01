Börsen in Fernost ziehen an

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notierte am Mittwoch marginal im Plus.

Der SMI startete etwas niedriger, konnte sich im Handelsverlauf jedoch etwas in die Gewinnzone vorkämpfen. Letztendlich notierte er 0,06 Prozent höher bei 11'255,00 Einheiten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex und beendeten den Handelstag nahezu unverändert bei 14'663,34 Punkten bzw. 0,03 Prozent leichter bei 1'774,90 Punkten.

Nach einem verhaltenen Start erholte sich der Leitindex SMI sukzessive und befand sich kurzzeitig auch auf positivem Terrain. Die Stimmung zum Jahresbeginn blieb vorderhand tendenziell freundlich gestimmt, mit einem Hang zur Vorsicht. Denn die Unsicherheiten hinsichtlich der Konjunktur und dem Ausmass der erwartenden geldpolitischen Lockerungen bleiben präsent. Dazu passt etwa der sehr vorsichtige Ausblick der Weltbank auf das Wachstum der Weltwirtschaft im laufenden und kommenden Jahr.

Ihren Schatten voraus werfen die für Donnerstag terminierten neuesten Zahlen zur Teuerung in den USA. Diese könnten darüber entscheiden, ob sich das seit Ende Oktober dauernde Rally fortsetzen wird oder nicht, hiess es in einem Kommentar von Robomarkets. Die Commerzbank geht davon aus, dass der Inflationsdruck in den USA tendenziell weiter abnimmt. Sie erwartet aber gleichzeitig kein klares Signal, dass dies besonders schnell passiert. Entsprechend hoch ist die Ungewissheit an den Märkten im Vorfeld.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch stabil.

Der DAX startete knapp höher, konnte zwischenzeitlich deutlicher hinzugewinnen und fiel anschliessend wieder an die Nulllinie zurück. Letztendlich schloss der deutsche Leitindex marginale 0,01 Prozent höher bei 16'689,82 Zählern.

Vor den wichtigen Inflationsdaten aus den USA am Donnerstag zögerten die Anleger mit weiteren Käufen. Von den US-Börsen, die dem deutschen Aktienmarkt häufig die Richtung diktieren, kamen aktuell ebenfalls nur verhaltene Impulse. Jenseits des Atlantiks kündigte sich zur Wochenmitte ebenfalls ein recht träger Handel, nahe an den Schlussständen vom Vortag, an. Europaweit ergab sich ein ähnliches Bild.

Seit seinem Rekordhoch bei knapp über 17'000 Punkten Mitte Dezember schwankt der DAX - abgesehen von einem kurzen Anlauf auf die Bestmarke Anfang Januar - überwiegend zwischen rund 16'500 und 16'800 Punkten. Der Weg zum Rekord wurde durch Erwartungen an schon baldige Zinssenkungen in den USA und schliesslich auch in der Eurozone geebnet. Inzwischen wurden die hochfliegenden Erwartungen an die 2024 anstehenden Zinsschritte in den USA angepasst und es wird nur noch mit fünf Zinsschritten um jeweils 0,25 Prozentpunkte statt mit sechs gerechnet.

Die Geldpolitik der Fed rückt gleichwohl mit den am Donnerstag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten zurück in den Fokus. Die Teuerung im Dezember dürfte laut Analyst Christoph Balz von der Commerzbank zwar bestätigen, dass der Inflationsdruck tendenziell abnimmt, aber wohl dennoch kein klares Signal senden, dass dies besonders schnell passiert. Entsprechend hoch ist die Unsicherheit.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Mittwoch in moderater Kauflaune.

Der Dow Jones Index konnte zum Handelsende 0,45 Prozent auf 37'695,40 Punkte zulegen. Der NASDAQ Composite verzeichnete ebenfalls Aufschläge und schloss mit einem Plus von 0,75 Prozent bei 14'969,65 Zählern.

Die Händler an der Wall Street übten sich am Mittwoch dennoch in Zurückhaltung. Vor den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag und dem Beginn der US-Berichtssaison am Freitag wollten sich Anleger nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Die Zinssenkungserwartungen sind weit gelaufen und die Preisdaten dürften Hinweise liefern, ob weiterer Korrekturbedarf bei der Markterwartung hinsichtlich anstehender Zinssenkungen besteht. Mit den anstehenden Geschäftsausweisen von JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo und Citigroupzum Wochenausklang könnte sich der Fokus weg von der Geldpolitik bewegen.

Zur Wochenmitte fehlten die Impulse noch, doch mit den anstehenden Inflationsdaten und der beginnenden Berichtssaison der Unternehmen wird sich dieser Zustand aber schnell ändern: "Ich erwarte, dass der Januar positiv ausfallen wird, aber ein Grossteil dieser Stärke könnte in der letzten Januarwoche entstehen (...). Der Monat könnte sich als etwas unruhiger erweisen, als es sich Bullen und Bären kurzfristig wünschen", sagt Mark Newton, technischer Marktstratege bei Fundstrat.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag klar nach oben.

In Tokio zieht der Nikkei 225 aktuell um 1,86 Prozent auf 35'080,91 Punkte an.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,54 Prozent auf 2'893,33 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong klettert derweil um 2,23 Prozent auf 16'455,46 Einheiten.

Auf breiter Front freundlich lautet die Tendenz am Donnerstag an den Börsen in Asien, in Tokio und Hongkong zeigen sich die Indizes sogar sehr fest. Die Aktienmärkte der Region schliessen sich damit der positiven Vorgabe der Wall Street an. Im Vorfeld der am Nachmittag in den USA anstehenden US-Inflationszahlen herrscht Zuversicht, dass diese günstig ausfallen werden und die Spekulation auf schon bald sinkende Zinsen in den USA stützen.

Rückenwind in Tokio kommt weiter vom Yen, der sich zum Dollar erneut leichter zeigt. Aus technischer Sicht habe der Nikkei weiteres Aufwärtspotenzial, sagt Kelvin Wong, Analyst bei Oanda. Der Index habe am Mittwoch einen Ausbruch aus seiner siebenmonatigen Spanne vollzogen und möglicherweise eine neue grössere Aufwärtsphase eingeleitet. Der nächste wichtige Widerstand liege bei 36'600 Punkten.

Dass die südkoreanische Notenbank die Leitzinsen unverändert gelassen hat, sorgt allenfalls für einen kleinen positiven Impuls in China, dies war mehrheitlich so erwartet worden. In Schanghai wartet der Markt unterdessen nicht nur gespannt auf neue Verbraucherpreise aus den USA, sondern auch aus China.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires