Komax senkt Umsatz und Margenprognose für 2023 - Gewinnwarnung lässt Komax-Aktie einbrechen

Der Kabelmaschinenhersteller senkt daher die Prognose für den Jahresumsatz und die EBIT-Marge für das vergangene Jahr.

Man werde die Mitte März 2023 kommunizierte Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2023 nicht erreichen können, teilte Komax am Mittwochabend mit. Gegen Jahresende 2023 hätten sich die Kunden aufgrund von verschiedenen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten zunehmend zurückhaltender beim Fällen von Investitionsentscheiden gezeigt.

Neu erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 750 Millionen Franken und eine EBIT-Marge von rund 9 Prozent - dies ohne Berücksichtigung des Verkaufs eines Gebäudes in der Schweiz und von ausserordentlichen Effekten aus der Schliessung eines Standorts in Deutschland. Zuvor hatte Komax einen Umsatz von 770 Millionen Franken und eine Marge von rund 11 Prozent in Aussicht gestellt.

Den Bestellungseingang beziffert Komax auf 686,5 Millionen Franken, was einer Zunahme um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Umsatz trotzdem über Vorjahr

Damit erzielt Komax allerdings gegenüber dem Vorjahr dennoch eine markante Umsatzsteigerung um mehr als 20 Prozent. 2022 setzte der Autozulieferer 606,3 Millionen Franken um. Das Plus ist einerseits auf den Zusammenschluss mit Schleuniger und anderseits auf den rekordhohen Auftragsbestand zurückzuführen, mit dem die Komax Gruppe ins Jahr 2023 gestartet ist.

Den detaillierten Jahresabschluss 2023 kommuniziert die Komax Gruppe am 12. März 2024.

Die Aktien von Komax verlieren am Donnerstag an der SIX deutlich an Wert.

Die Titel von Komax stehen zuletzt mit einem Minus von 6,90 Prozent auf 178,00 Franken klar tiefer. Damit fallen die Aktien wieder in den Bereich des zuletzt Ende Oktober 2023 markierten Tiefs von 173,80 Franken.

Die Experten der ZKB rechnen angesichts der gestrichenen Prognose mit keiner Erholung der Aktie in den nächsten Monaten: "Die Herausforderungen für Komax sind früher eingetroffen als von uns erwartet", heisst es in einem ersten Kommentar. Der Ausblick für 2024 sehe "noch viel trüber aus als befürchtet". Das Ziel von Komax für 2028, eine EBIT-Marge von zumindest 12 Prozent zu erreichen, sei "in weite Ferne" gerückt.

Optimistischer bezüglich des Aktien-Kurses zeigen sich die Analysten von Vontobel. Die Verlangsamung der Nachfrage auf der Kundenseite von Komax sei bereits "weitgehend" eingepreist und die Kaufempfehlung für die Titel werde daher nicht revidiert. Argumentiert wird dabei mit den strukturellen Faktoren des Unternehmens, welche "unverändert bleiben".

sta/tv

Dierikon / Zürich (awp)