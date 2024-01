VAT-Aktie zieht dennoch an: VAT mit geringerem Umsatz in 2023

Im Schlussquartal zog der Auftragseingang wieder deutlich an.

Im vierten Quartal 2023 zeigten sich bei VAT nach einer langen Durststrecke infolge der Schwäche des Halbleitermarktes erste Anzeichen für eine Erholung. So stieg der Auftragseingang gemäss ersten ungeprüften Zahlen in den Monaten Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorquartal um deutliche 44 Prozent an, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auf Jahressicht sank der Auftragseingang jedoch um 43 Prozent auf 692 Millionen Franken.

Der Anstieg im Schlussquartal untermauere die "allmähliche Erholung des Halbleiterinvestitionszyklus bis 2024 nach dem Tiefpunkt Anfang 2023", schreibt VAT weiter. Ein weiterer Beleg dafür sei, dass sich der Auftragseingang im Halbleiterbereich die letzten drei Quartale hindurch in allen Regionen kontinuierlich verbessert habe.

Daneben stützten laut den Angaben auch bedeutende Projektgewinne im Nicht-Halbleiter-Geschäft (Advanced Industrials) den Geschäftsgang. Dieser Firmenbereich habe insbesondere von der Energiewende profitiert.

Q4-Umsatz am oberen Ende

Auch beim Umsatz gab es leichte Erholungstendenzen. Dieser kam mit 221 Millionen Franken im oberen Drittel der prognostizierten Bandbreite von 200 bis 230 Millionen Franken zu liegen. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies ein Plus von 6 Prozent.

Zudem startet VAT mit einem um 3 Prozent leicht höheren Auftragsbestand von rund 292 Millionen Franken ins neue Jahr (Q3: 282,1 Mio Fr.). Das sogenannte Book-to-Bill-Verhältnis landete im Schlussquartal mit einem Wert von 1,1 erstmals seit dem dritten Quartal 2022 wieder über dem Schwellenwert von 1.

Rekordergebnis vom Vorjahr verfehlt

Beim Umsatz im Gesamtjahr konnte VAT wie bereits Anfang Jahr angekündigt nicht an den Rekordwert von 2022 anknüpfen. Vor allem wegen der Schwäche im Halbleitermarkt gingen die Verkäufe im zurückliegenden Geschäftsjahr um 23 Prozent auf 885 Millionen Franken zurück.

Dieser Rückgang hat auch Folgen auf die Profitabilität. Es zeichne sich eine EBITDA-Marge von rund 30,5 Prozent ab, nachdem im Vorjahr noch ein Wert von 35,0 Prozent erzielt wurde. Neben den geringeren Volumen hätten auch ungünstigere Wechselkursentwicklungen, insbesondere zum Schweizer Franken zum US-Dollar, die Marge geschmälert, so das Communiqué.

Immerhin gab es bei der Rentabilität im Verlauf des Jahres Fortschritte. So wurde im zweiten Halbjahr ein Wert von 32 Prozent erzielt, nachdem es im ersten Semester lediglich 29,2 Prozent waren. Langfristig peilt VAT bei der Marge einen Wert zwischen 32 bis 37 Prozent an.

Den detaillierten Ausblick wird VAT mit der Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse am 5. März 2024 vorlegen.

Die Aktien der VAT Group sind am Donnerstag an der SIX gefragt. Sie notieren zwischenzeitlich 1,67 Prozent höher bei 407,30 Franken.

VAT hat 2023 den Umsatz etwas stärker als erwartet gesteigert. Gut kommt auch die Belebung beim Auftragseingang an. Dagegen schrammt das Unternehmen bei den operativen Margen knapp an den Analystenschätzungen vorbei.

Das Unternehmen profitierte im Schlussquartal von einer Belebung im Industriegeschäft, wie die UBS schreibt. Dadurch stieg der Auftragseingang im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 237 Millionen Franken und übertraf die bankeigenen Schätzungen von 225 Millionen. Gemäss Analyst Joern Iffert vorliegenden Informationen lagen die Schätzungen anderer Banken sogar nur zwischen 190 und 200 Millionen Franken. Dennoch hält der UBS-Experte die erfreulichen Vorabinformationen weitestgehend für eingepreist. Er bleibt daher bei seiner neutralen Haltung für die Aktien.

Die Veröffentlichung enthalte den Hinweis, dass der sich sequenziell verbessernde Auftragseingang auf eine allmähliche Erholung des Halbleiterinvestitionszyklus hindeute, streicht zudem die ZKB positiv heraus.

Ein Händler weist dabei auch darauf hin, dass schon am Vortag ermutigende Branchenstatistiken zum Halbleiterabsatz dem Sektor geholfen hätten. Laut diesen Zahlen steige der weltweite Halbleiterabsatz erstmals seit über einem Jahr wieder. "VAT bestätigt nun diesen Trend", sagt ein Händler.

Dies wecke die Hoffnungen auf ein starkes Geschäftsjahr 2024 sowohl für VAT als auch für die Branche, heisst es weiter. Gerade vor dem Hintergrund des starken Frankens seien die Zahlen sehr erfreulich, so der Händler.

Mit einem Kursplus von mehr als 66 Prozent zählte die VAT Group 2023 zu den Schweizer Börsengewinnern. Aufgrund von Gewinnmitnahmen bei den hiesigen Halbleiterausrüstern hatten die Aktien seither allerdings einen eher schweren Stand.

