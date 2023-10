Erholungsversuch: SMI & DAX deutlich höher -- Asiens Börsen mehrheitlich fester

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt geht am Dienstag höher in den Handel.

Der SMI hat die Sitzung 0,78 Prozent stärker bei 10'907,7 Einheiten begonnen und zeigt sich auch weiterhin klar auf grünem Terrain. Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex, nachdem sie 0,76 Prozent höher bei 14'241,55 Punkten, bzw. 0,86 Prozent fester bei 1'703,30 Punkten gestartet sind.

An der Schweizer Aktienbörse geht es am Dienstag klar aufwärts. Händler verweisen dabei auf die US-Aktienmärkte, die sich vom neuen Nahost-Krieg wenig beeindrucken liessen und nach anfänglichen Verlusten gar fester schlossen. Auslöser dafür waren u.a. Aussagen von Vertretern der US-Notenbank Fed, die laut Händlern Zinshoffnungen geschürt haben. Man müsse nach dem jüngsten Anstieg der US-Anleiherenditen "vorsichtig vorgehen", sagte etwa ein Fed-Vertreter. Der Anstieg der US-Renditen in den letzten zwei Monaten habe die finanziellen Bedingungen schon deutlich verschärft. Die Renditen in den USA gaben darauf deutlich nach.

"Die neuen Töne aus dem Fed könnten bedeuten, dass es bis zum Jahresende keine weitere Zinserhöhung mehr geben wird", sagte ein Händler. Im Laufe des Tages stehen weitere Reden von Fed-Vertretern auf dem Programm. Sollten sich diese ähnlich äussern, könnte sich die Rendite zehnjähriger US-Treasury Bonds, die kürzlich auf dem höchsten Stand seit 2007 stand, weiter entspannen. Auch die Ölpreise kamen wieder etwas zurück. Allerdings dürfte der Verlauf an den Finanzmärkten weiterhin auch stark von der Entwicklung des Kriegs in Nahost abhängen. Bisher hätten die Börsen den Nahostkrieg gut weggesteckt, sagt ein Händler. Letztlich entscheidend werde aber sein, ob der Konflikt lokal begrenzt bleibe oder sich zu einer regionalen Krise auswachse.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein positiver Handel ab.

Der DAX zeigte sich zur Startglocke 0,95 Prozent fester bei 15'271,57 Einheiten und notiert auch im weiteren Verlauf deutlich fester.

Der DAX steuert nach dem schwachen Wochenstart am Dienstag trotz der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf eine Erholung zu. Die US-Börsen hatten am Montag dem neu aufgeflammten Nahost-Konflikt getrotzt, und auch an den asiatischen Handelsplätzen überwogen zuletzt die Gewinne. Zudem gaben die US-Anleiherenditen ebenso wieder etwas nach wie die Ölpreise. Dem Markt helfen laut Börsianern moderate Töne von US-Notenbankern, die auf eine neuerliche Zinspause in den Vereinigten Staaten hoffen liessen. Ab dem Nachmittag werden die Reden weiterer Mitglieder der US-Notenbank Fed erwartet.

Am deutschen Aktienmarkt ist die Nachrichtenlage zunächst übersichtlich.

WALL STREET

Der Überfall der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel sorgte zu Wochenbeginn nur zeitweise für nachgebende Kurse an der Wall Street.

Der Dow Jones Index startete zwar tiefer in den Montagshandel, beendete diesen schlussendlich aber mit einem Plus von 0,59 Prozent bei 33'604,45 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite wechselte ebenfalls die Vorzeichen und schloss 0,39 Prozent höher bei 13'484,24 Zählern.

An den Finanzmärkten ging die Angst vor einer Eskalation im Nahen Osten um. Die Befürchtungen neuer Sanktionen gegen den Iran, einem finanziellen Unterstützer der Hamas, trieben die Ölpreise für Brent und WTI nach oben. Am US-Anleihemarkt fand am Montag wegen des "Columbus Day" kein Handel statt.

"Geopolitische Risiken halten sich in der Regel nicht lange an den Märkten, aber es gibt viele Auswirkungen zweiter Ordnung, die sich in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren aus den Entwicklungen dieses Wochenendes ergeben könnten", sagt Jim Reid, Stratege bei derDeutschen Bank. Daher könnte sich der Fokus in dieser Woche rasch wieder auf geldpolitische Themen und Unternehmensmeldungen verlagern. So startet am Freitag in den USA die Berichtssaison für das dritte Quartal mit den Ergebnissen vonJPMorgan, Citigroup undWells Fargo.

Bei den Einzelwerten standn die Aktien von Walt Disney im Zentrum des Interesses. Der aktivistische Investor Nelson Peltz plant einen neuen Vorstoss für Sitze im Board von Disney, nachdem die Aktien stark gefallen sind. Es wird erwartet, dass Trian Fund Management, einer der grössten Disney-Investoren mit einem Anteil von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar, mehrere Sitze fordern wird - darunter auch einen für Peltz, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Die Anteile von Rüstungskonzernen zählten in diesem Umfeld ebenfalls zu den Gewinnern. So stiegen die Aktien von Northrop Grumman, Lockheed Martin und Raytheon. Die drei grossen US-Fluggesellschaften stellten ihre Flüge nach Israel ein, während einige Airlines aus dem Nahen Osten und Europa ihren Passagieren weiterhin eine Fluchtmöglichkeit aus der Konfliktregion bieten. Wie schon in Europa stehen auch in den USA die Aktien von Fluggesellschaften unter Druck, vor allem weil deutlich steigende Ölpreise tendenziell die Kerosinkosten nach oben treiben.

ASIEN

Am Dienstag notieren die asiatischen Börsen mehrheitlich fester.

In Tokio zeigte sich der japanische Leitindex letztlich Nikkei 225 um 2,43 Prozent höher bei 31'746,53 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite derweil zwischenzeitlich 0,70 Prozent auf 3'075,24 Zähler. Der Hang Seng zeigt sich unterdessen zeitweise 0,77 Prozent höher bei 17'652,10 Einheiten (MEZ: 09:35).

Die asiatischen Börsen legen am Dienstag zumeist zu. Lediglich die chinesischen Festlandsbörsen scherten mit leichten Verlusten aus der Gesamtentwicklung aus.

Die Märkte in Fernost hätten die Spannungen im Nahen Osten zunächst ausser Acht gelassen und stattdessen von den wieder sinkenden Anleiherenditen profitiert, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. "Derzeit gehen wir davon aus, dass es nicht zu einem Flächenbrand kommen wird", hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg zur Situation in Israel. Unterstützung kam auch vom Ölmarkt, wo die Preise nach den Aufschlägen am Vortag nicht weiter anzogen.

Verhaltener sei die Entwicklung in China. Hier belasteten einmal mehr die Probleme des Immobiliensektors. Der hoch verschuldete Immobilien-Bauträger Country Garden hatte erneut ausstehende Zahlungen nicht geleistet. "Das Unternehmen hat eine fällige Zahlung über den Betrag von 470 Millionen Hongkong-Dollar (rund 56,8 Millionen Euro) im Rahmen seiner Verschuldung nicht gemacht", hatte Country Garden erklärt. Auch weitere Zahlungen könnten wohl nicht erbracht werden. Die Firma aus dem südchinesischen Foshan hatte auch im vergangenen Monat bereits Zahlungen verpasst.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires