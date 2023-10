Chinas Börsen deutlich tiefer -- Feiertag in Japan und Hongkong

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt beendete einen schwankungsintensiven Freitagshandel im Plus.

Der SMI stand zu Handelsbeginn moderat im Plus und blieb in den ersten Handelsstunden fest. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausflugs in die Verlustzone beendete der SMI die Sitzung mit Zuschlägen. Bei 10'837,59 Punkten (plus 0,50 Prozent) verabschiedete sich der heimische Leitindex ins Wochenende.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendeten den volatilen Handelstag ebenfalls noch in der Gewinnzone. Der SPI schloss 0,08 Prozent höher bei 14'129,77 Zählern. Beim SLI betrugen die Aufschläge letztlich 0,72 Prozent (Schlusskurs: 1'697,62 Einheiten).

Etwas fester hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Ein überraschend starker Stellenaufbau in den USA hatte gezeigt, dass die straffe Geldpolitik , mit der die US-Notenbank die Inflation in den Griff bekommen will, bislang keine Abkühlung des überhitzten Arbeitsmarkts bewirkt hat. Das nährte Befürchtungen, dass die Federal Reserve die Zinsen noch längere Zeit auf hohem Niveau belassen könnte. Etwas Hoffnung schöpften Anleger daraus, dass die Stundenlöhne weniger stark gestiegen waren als zuletzt, so dass sich die Aktienkurse nach einem zwischenzeitlichen Abrutschen in negatives Terrain wieder berappelten. Stützend wirkte dabei, dass die anfangs deutlich gestiegenen US-Anleiherenditen wieder etwas zurückkamen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt beendete eine volatile Freitagssitzung mit Gewinnen.

Der DAX eröffnete etwas fester und stieg im Anschluss höher in die Gewinnzone, konnte die Zuschläge ab Nachmittag aber zeitweise nicht mehr halten. Gegen Handelsende setzte sich jedoch abermals eine freundliche Tendenz durch, das deutsche Börsenbarometer ging 1,06 Prozent stärker bei 15'229,77 Zählern aus der Sitzung.

Die US-Wirtschaft hat im September deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Der Stellenaufbau fiel mit 336'000 fast doppelt so hoch aus wie von Analysten im Schnitt gedacht.

Die hessisch-thüringische Landesbank Helaba verwies in einem ersten Kommentar neben dem erneut kräftigen Beschäftigungsaufbau auch auf eine stabile Arbeitslosenquote. "Der Arbeitsmarktbericht hat erneut positiv überrascht und die Situation ist weiterhin als robust zu bezeichnen", sagte der Ökonom Ralf Umlauf. Die Widerstandsfähigkeit des US-Arbeitsmarktes berge mittelfristige Inflationsrisiken. Die Zinserhöhungserwartungen der Marktteilnehmer würden davon verstärkt.

Hierzulande kamen am Freitag auch positive Wirtschaftssignale: Die deutsche Industrie hat im August deutlich mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Laut Thomas Gitzel von der VP Bank ist dies ein weiteres Indiz dafür, dass sich wichtige Frühindikatoren für die Industrie stabilisieren - auch in Deutschland. Erfreulich sei, dass der Anstieg dieses Mal ohne Grossaufträge stattfand, die zuletzt für deutliche Ausschläge gesorgt hätten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag nach einem schwachem Start letztlich freundlich.

Der Dow Jones Index erzielte nach einem negativen Handelsstart einen Tagesgewinn von schlussendlich 0,87 Prozent und schloss bei 33'407,58 Punkten. Nach anfänglichen Verlusten drehte der NASDAQ Composite ebenfalls ins Plus und legte zum Handelsschluss um 1,60 Prozent auf 13'431,34 Zähler zu.

Ein unerwartet starker Beschäftigungsaufbau im September hatte zunächst Zinserhöhungsängste befeuert, doch beruhigten sich die Anleger nach einem genaueren Blick auf die Arbeitsmarktdaten. Aus den sogenannten Payrolls wurde ersichtlich, dass der US-Arbeitsmarkt trotz der kräftigen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank weiterhin robust aufgestellt ist. So wurden im September deutlich mehr Stellen als erwartet geschaffen. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 336'000 zusätzliche Stellen. Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 170'000 erwartet. Die Daten dürften jedoch durch saisonale Einflüsse verzerrt gewesen sein, hiess es. Die Arbeitslosenquote blieb derweil unverändert bei 3,8 Prozent. Auch die Partizipationsrate verharrte auf dem Niveau des Vormonats. Besonders positiv aufgenommen wurde, dass die Stundenlöhne wie im August nur um moderate 0,2 Prozent gestiegen waren und damit etwas weniger als die von Ökonomen erwarteten 0,3 Prozent. Das spreche eher für ein Abflauen der Inflation, hiess es.

ASIEN

Am Montag geht es in Shanghai bergab, die Börsen in Hongkong und Tokio bleiben geschlossen.

In Tokio wird am Montag nicht gehandelt. Am Freitag war der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,26 Prozent tiefer bei 30'994,67 Punkten aus der Sitzung gegangen.

Auf dem chinesischen Festland hingegen findet nach mehreren Börsenfeiertagen zum Wochenbeginn wieder Handel statt, hier verliert der Shanghai Composite zwischenzeitlich 1,50 Prozent auf 3'088,94 Zähler. In Hongkong bleibt die Börse am Montag geschlossen, der Hang Seng schloss am Freitag mit Gewinnen in Höhe von 1,58 Prozent bei 17'485,98 Zählern.

Aufgrund von Feiertagen findet in Tokio und in Hongkong kein Handel statt. In Shanghai hingegen wird am Montag der Handel nach der "Goldenen Woche" wieder aufgenommen - und das mit klar negativer Tendenz. Händler verwiesen auf nachgeholte Kursverluste: Während die chinesische Börse geschlossen blieb, ging es an den übrigen Marktplätzen deutlich bergab.

Der Angriff der radikal-islamischen Palästinensergruppe Hamas auf Israel belastet das Börsensentiment zu Beginn der neuen Handelswoche. Zudem setzt ein steigender Ölpreis den Kursen zu, da befürchtet wird, dass sich der Krieg auf andere Länder ausweiten könnte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires