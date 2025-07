Anleger wagen sich nicht aus der Deckung: SMI vorbörslich etwas tiefer -- DAX dürfte auf Rekordkurs bleiben -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften auch am Mittwoch Vorsicht an den Tag legen und den Märkten ein leichtes Minus bescheren.

Der SMI hatte am Vortag 0,13 Prozent höher bei 11'970,65 Punkten geschlossen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen 0,20 Prozent fester bei 16'637,16 Einheiten bzw. 0,25 Prozent stärker bei 1'971,06 Zählern.

Auch am Mittwoch wird der Schweizer Aktienmarkt von der anhaltenden Unsicherheit im Zoll-Streit gebremst. US-Präsident Trump hatte die Frist für die bislang für diesen Mittwoch angepeilten Zölle bekanntlich auf den 1. August verschoben. Während besonders Länder aus dem asiatischen Raum bereits Briefe mit Strafzöllen erhielten, wartet die Schweiz weiterhin auf Nachrichten aus Washington. Aus informierten Kreisen hiess es, es gebe eine Absichtserklärung, die der Schweiz keine Erhöhung der Zölle und sogar eine Ausnahme der Pharmaindustrie zusichere. Allerdings fehle noch die Zustimmung von Trump.

Insgesamt stellen sich Händler die Frage, wann es endlich Klarheit gebe. "Wenn es sie mit einem Präsidenten Trump überhaupt geben kann", heisst es von einem Experten. Im Tagesverlauf gibt es nur wenig andere Impulsgeber. Einen Blick wert sein dürfte am Abend dann das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed. Denn die "Dot Plots", also die Erwartungen der FOMC-Mitglieder für den Leitzins, schienen zuletzt stärker auseinander zu driften, heisst es bei der Commerzbank. Gleichzeitig forderte Trump erneut den Rücktritt von Fed-Chef Jerome Powell.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen in den Handel starten und auf Rekordkurs bleiben.

Der DAX war am Vortag 0,55 Prozent fester bei 24'206,91 Zählern in den Feierabend gegangen.

Der deutsche Leitindex hat sein Rekordhoch von 24.479 Punkten weiter fest im Visier. Am Mittwoch zeichnet sich ein weiteres Plus ab, damit würde er sein Wochenplus auf fast 2 Prozent ausbauen. Im Zuge dessen hatte er zuletzt im Kurschart seinen Korrekturtrend vom Rekord geknackt. Dabei blenden die Anleger die fortwährende Hängepartie im Zollstreit mit den USA zuletzt konsequent aus. Zuletzt war die Frist für neue Zölle, die am heutigen Mittwoch ausgelaufen wäre, auf den 1. August verschoben worden.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag vor dem Hintergrund der anhaltende Unklarheit im Zollstreit uneinheitlich.

So eröffnete der Dow Jones knapp im Minus und fiel im Verlauf noch etwas zurück. Letztlich verlor er 0,37 Prozent auf 44'240,76 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegt sich derweil seitwärts, nachdem er zum Start noch leicht zulegen konnte. Er verabschiedete sich 0,03 Prozent höher bei 20'418,46 Zählern in den Feierabend.

Die Zollpolitik von Präsident Donald Trump verunsicherte erneut. Da keine wichtigen Wirtschaftsdaten anstanden, war eher Abwarten das Motto am US-Markt, sagten Börsianer.

Trump hatte tags zuvor die Frist der bislang für diesen Mittwoch angepeilten US-Zölle auf den 1. August verschoben. Dabei schob er letztlich aber noch hinterher, dass auch die neue Frist "nicht zu 100 Prozent fest steht". Am Dienstag schrieb er allerdings auf seiner Plattform Truth Social: "An diesem Datum hat sich nichts geändert, und es wird sich auch nichts ändern. Mit anderen Worten: Alle Beträge sind ab dem 1. AUGUST 2025 fällig". Er ergänzte: "Es werden keine Verlängerungen gewährt." Im Konflikt mit der Europäischen Union kündigte er einen Brief an und ist optimistisch, dass in Kürze eine Vereinbarung getroffen werden könnte.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost zeigen am Mittwoch uneinheitliche Tendenzen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann zuletzt 0,20 Prozent auf 39'767,44 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite daneben zeitweise 0,13 Prozent auf 3'502,15 Indexpunkte zu.

Abwärts geht es unterdessen in Hongkong, wo der der Hang Seng 1,06 Prozent auf 23'893,08 Zähler verliert.

Der Abwärtsdruck auf die Preise in China hat sich im Juni fortgesetzt. Die Erzeugerpreise sanken so schnell wie seit fast zwei Jahren nicht mehr und stellten den leichten Anstieg der Verbraucherpreise damit in den Schatten. Der Erzeugerpreisindex fiel im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent nach 3,3 Prozent im Mai, wie aus Daten der Nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 3,3 Prozent gerechnet. Der Verbraucherpreisindex legte im Juni um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu, nachdem er im Mai um 0,1 Prozent gesunken und damit vier Monate lang rückläufig war. Die befragten Ökonomen hatten mit einer Stagnation der Verbraucherpreise gerechnet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires