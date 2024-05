SMI und DAX im Plus -- Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch fester.

So eröffnete der SMI 0,33 Prozent höher bei 11’551,01 Zählern und bleibt auch anschiessend in der Gewinnzone.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI können ebenfalls moderat zulegen.

egenüber den deutlichen Avancen des Vortages ist das Tempo allerdings etwas gedrosselt. Am Vortag hatte der Leitindex das grösste Tagesplus seit Oktober erreicht. Der SMI gewinnt damit den vierten Handelstag in Folge. Alleine in dieser Woche hat er damit bald 400 Punkte gewonnen. Treibende Kraft sind die zum Teil sehr positiv aufgenommenen Quartalszahlen.

Neben der Berichtssaison haben die Zinserwartungen die Börsianer weiterhin fest im Griff. "Während der Datenkalender überschaubarer ist, gewinnen die Aussagen der geldpolitischen Entscheidungsträger zusätzlich an Bedeutung", kommentiert ein Händler. So stehen im Tagesverlauf Reden einiger hochrangiger Vertreter der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Erst am Vortag hatte der Chef der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, einmal mehr die Frage aufgeworfen, ob die hartnäckige Inflation und die robuste Wirtschaft eine Zinssenkung in diesem Jahr zulassen würden. Zudem schüren die jüngsten Entwicklungen in Nahost die geopolitischen Sorgen und lassen vor allem die Ölpreise schwanken.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Mittwoch zu.

So startete der DAX quasi unverändert bei 18'430,25 Punkten, zieht aber direkt im Anschluss an.

Der jüngste Schub aus New York ebbte mit letztlich kaum bewegten US-Indizes ab. Die Erwartung einer ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed schon im September sei an den Märkten bereits eingepreist, hiess es zur Wochenmitte.

Die Commerzbank sprach am Morgen von einer "Konsolidierung", denn nach dem schwachen April hatte der Leitindex wieder Kurs auf sein Rekordhoch bei 18'567 Punkten genommen. "Da der DAX auch oberhalb aller gleitenden Durchschnitte liegt, scheint ein Anstieg bis zum Allzeithoch wieder möglich zu sein", schrieben am Morgen die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Zuletzt hatte der Dax mit den 21- und 50-Tage-Linien zwei weitere bedeutende Indikatorlinien im Chart hinter sich gelassen.

Der Mittwoch wird erneut geprägt von der Berichtssaison. Mit BMW, Continental, Siemens Energy, Fresenius, Henkel und Munich Re berichteten allein sechs DAX-Unternehmen am Morgen ihre Quartalszahlen.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen.

Der Dow Jones Index schloss 0,08 Prozent fester bei 38'883,80 Punkten. Der NASDAQ Composite ging daneben mit einem Abschlag von 0,10 Prozent bei 16'332,56 Zählern in den Feierabend.

Nach drei Sitzungen in Folge mit Aufschlägen lief die Rally an der Wall Street am Dienstag aus. "Die Volatilität bei Marktzinsen, Aktien und Devisen ist wieder stark rückläufig, da die Vorstellung von divergierenden geldpolitischen Trends zurückgedrängt wird. Dieses Umfeld könnte bis zur Veröffentlichung der wichtigen US-Verbraucherpreisindexdaten für April in der nächsten Woche anhalten", mutmasst ING-Analyst Chris Turner.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes geben am Mittwoch nach.

In Tokio verzeichnet der Leitindex Nikkei 225 aktuell (06:48 Uhr) einen Verlust von 1,50 Prozent auf 38'252,18 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,41 Prozent auf 3'134,75 Einheiten. In Hongkong fällt der Hang Seng indes 0,37 Prozent auf 18'410,20 Zähler.

Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Handel an der New Yorker Wall Street und den NASDAQ-Börsen schleppend war. Es werde auf neue Impulse gewartet, hiess es am Mittwoch. Tags zuvor noch hatte die Hoffnung auf eine erste Leitzinssenkung in den USA im Spätsommer zahlreichen Aktienmärkten in Asien und auch in Europa Schwung verliehen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires