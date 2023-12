SMI etwas stärker -- DAX erklimmt erneut Rekordhoch -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas höher.

Der SMI hat schon mehrmals das Vorzeichen gewechselt, nachdem er 0,17 Prozent höher bei 10'983,57 Punkten gestartet ist. Im bisherigen Tageshoch hat sich der Index dabei bis auf acht Punkte an die 11'000er Marke vorgearbeitet. Mittlerweile kann er sich auf etwas höherem Niveau halten.

Der SPI tendiert seitwärts. Zuvor ist er nahezu unverändert bei 14'336,40 Zählern in den Handel gegangen. Der SLI notiert etwas höher, nachdem er die Sitzung 0,22 Prozent fester bei 1'728,84 Einheiten eröffnet hat.

Die Stimmung wird im Markt denn auch als insgesamt weiterhin gut bezeichnet. Gestützt werde sie durch sinkende Anleiherenditen und die zunehmend positiven Äusserungen vieler Notenbanker in Europa und den USA mit Blick auf die Inflationsentwicklungen in beiden Wirtschaftsräumen, fasste ein Händler zusammen.

So vollzog die EZB-Direktorin Isabel Schnabel zuletzt einen regelrechten Sinneswandel. Die jüngsten Inflationszahlen hätten eine weitere Zinserhöhung eher unwahrscheinlich gemacht, sagte sie einem Interview. "War die EZB im Kampf gegen die Inflation in der Eurozone noch sehr viel langsamer als die US-Notenbank Fed unterwegs, überholt sie nun also die Kollegen in Washington zumindest mal in der Wortwahl", sagte ein weiterer Börsianer. Im Handelsverlauf rückt dann der der US-Arbeitsmarkt mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht über die neuen Stellen in der US-Privatwirtschaft in den Fokus. Das Hauptereignis ist dann zum Wochenschluss aber der monatliche US-Arbeitsmarktbericht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Mittwoch mit positiver Tendenz.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,2 Prozent höher bei 16'565,65 Punkten und bewegt sich auch aktuell im Plus.

Der DAX hat am Mittwoch auf sein Rekordhoch vom Vortag ein weiteres folgen lassen. Mit fast 16'573 Punkten notierte der deutsche Leitindex am Vormittag so hoch wie nie zuvor.

Anleger setzen auf die Zinswende der Notenbanken und rechnen mit ersten Zinssenkungen bereits zu einem recht frühen Zeitpunkt im kommenden Jahr. Sinken die Zinsen wieder, kommt das den Unternehmen zugute. Ihre Finanzierungen sind dann nicht mehr so teuer.

Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets, sprach von einer ausserordentlich erstaunlichen Hausse am Aktienmarkt. "Die Börsen feiern eine anstehende Zeitenwende in der Geldpolitik, die weder bereits eingetreten noch von offizieller Seite wirklich bestätigt ist. Für den DAX ist das neue Rekordhoch auch ein charttechnischer Befreiungsschlag."

WALL STREET

Die US-Börsen liefen am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones Index eröffnete und blieb dann knapp im Minus. Schliesslich beendete er den Handelstag 0,22 Prozent leichter bei 36.124,56 Einheiten. Beim technologielastigen NASDAQ Composite fielen die Anfangsverluste zwar etwas stärker aus, im weiteren Verlauf gelang dem Tec-Index aber der Sprung in die Gewinnzone. Zum Handelsschluss notierte er 0,32 Prozent höher bei 14.229,91 Punkten.

Nach dem etwas leichteren Vortagshandel ging es am Dienstag an den US-Börsen uneinheitlich zu. Während der Dow Jones tendenziell nachgab, legten Tech-Aktien mehrheitlich zu. Die Ausschläge hielten sich aber in Grenzen. Experten interpretierten diese summa summarum neutrale Tendenz als eine Atempause nach der beeindruckenden Novemberrally - viele Anleger entschieden sich zur Gewinnmitnahme.

Da Konjunktur- und Unternehmensdaten am Dienstag recht spärlich gesät waren, richtete sich der Blick der US-Anleger bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Dieser sorgte für frische Impulse hinsichtlich der Zinsperspektiven.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich stärker.

In Japan gewann der Nikkei 225 gegen letztlich 2,04 Prozent auf 33'445,90 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite derweil 0,11 Prozent tiefer bei 2'968,93 Zählern. Der Hang Seng stieg um 0,83 Prozent auf 16'463,26 Zähler.

Als Treiber wirkte die Aussicht auf eine weiche Landung der US-Konjunktur bei gleichzeitig sinkenden Zinsen, hiess es. Am Vortag war die Zahl der offenen Stellen in den USA im Oktober deutlich hinter den Prognosen zurückgeblieben, worauf die Marktzinsen deutlich sanken. Zugleich fiel der ISM-Index für den Dienstleistungssektor im November aber besser als erwartet aus und deutet auf Expansion hin.

In Schanghai bremste etwas, dass die Ratingagentur Moody's den Bonitätsausblick Chinas auf negativ gesenkt hat wegen der mauen Konjunkturerholung. Die Abstufung des Ratingausblicks Chinas auf negativ von stabil dürfte keine langfristige Auswirkung auf die Stimmung der Investoren haben, hiess es jedoch. Sie dürfte aber die Regierung in Peking aufmerksamer für das Thema machen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires