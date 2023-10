Vor US-Arbeitsmarktdaten: SMI und DAX etwas höher erwartet -- Asiatische Börsen uneinig

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag mit leichten Gewinnen erwartet.

Der SMI steht vorbörsilch zeitweise um 0,19 Prozent höher bei 10'800 Punkten. Am Vortag legte er 0,25 Prozent auf 10'783,15 Punkte zu.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendeten den Donnerstagshandel 0,24 Prozent höher bei 14'119,10 Einheiten beziehungsweise 0,30 Prozent stärker bei 1.685,56 Zählern.

Mit einer etwas festeren Eröffnung rechnen Marktteilnehmer am Freitag, nachdem sich die Wall Street im späten Geschäft am Vortag etwas erholte. Vom Ölpreis und von den Renditen kommt zumindest kein neues Störfeuer. "Der Markt wird aber erst einmal auf den US-Arbeitsmarktbericht warten", so ein Marktteilnehmer.

Der US-Arbeitsmarkt hat sich trotz der drastischen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank (Fed) bislang erstaunlich gut gehalten. "Der Arbeitsmarkt kühlt sich weiter ab, wenn auch deutlich langsamer, als aufgrund der massiven geldpolitischen Straffung zu erwarten wäre", erklären die Ökonomen der Helaba. Ein wichtiger Grund für die gute Entwicklung des Arbeitsmarktes scheint zu sein, dass die Unternehmen wegen des Facharbeitermangels auch in schlechten Zeiten an ihren Arbeitskräften festhalten. Die Arbeitslosenquote, die auf einem sehr niedrigen Niveau von 3,8 Prozent liegt, hat sich seit März 2022, als die Fed eine Serie von elf Zinserhöhungen begann, kaum bewegt. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, könnte die Zentralbank eine seltene und schwierige "weiche Landung" erreichen - die Eindämmung der Inflation, ohne eine tiefe Rezession auszulösen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag ein freundlicher Handelsstart erwartet.

Der DAX steigt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,16 Prozent auf 15'094 Punkte. Am Donnerstag stand zum Handelsschluss ein Minus von 0,20 Prozent bei 15'070,22 Punkten an der Kurstafel.

Zum Ende einer schwachen Börsenwoche dürfte der DAX am Freitag zunächst zulegen. Auf Wochensicht liegt der DAX derzeit zwei Prozent im Minus. Zwischenzeitlich war er bei anhaltenden Zins- und Konjunktursorgen mit 14'948 Punkten gar auf ein Tief seit März gefallen. An der Wall Street tat sich am Vorabend per saldo nur wenig. Hier steht zum Wochenausklang der grosse Arbeitsmarktbericht im Fokus. Am Mittwoch hatten überraschend schwache ADP-Jobdaten die Zinsangst etwas gedämpft.

Am Vormittag wird ausserdem der deutsche Auftragseingang für August erwartet. "Nach dem Zusammenbruch im Juli mit dem Minus von 11,7 Prozent sollte für August wenigstens ein kleines Plus drauf stehen", meint der Marktteilnehmer.

WALL STREET

An den US-Börsen hat am Donnerstag die Erholung vom Vortag schon wieder einen Dämpfer bekommen.

So eröffnete der Dow Jones Index die Sitzung mit einem minimalen Abschlag und bewegte sich auch anschliessend weitgehend nur um die Nulllinie. Letztlich schloss der US-Leitindex 0,03 Prozent leichter bei 33'119,57 Punkten. Auch der NASDAQ Composite kam nach einem relativ stabilen Start kaum vom Fleck und ging letztlich mit einem geringfügigen Minus von 0,12 Prozent bei 13'219,83 Zählern in den Feierabend.

Im Blick bleibt der US-Arbeitsmarkt. Nachdem zur Wochenmitte noch unerwartet schwache Daten des privaten Dienstleisters ADP für Auftrieb gesorgt hatten, stiegen nun die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas weniger als erwartet. Am meisten Beachtung findet der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag für den Monat September veröffentlicht wird und für das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank Fed besondere Bedeutung hat.

Bleibt der Jobmarkt robust und steigen die Löhne, kann dies die Inflation anheizen, sodass die Fed weitere Zinsanhebungen ins Auge fassen könnte. Zeigt der Arbeitsmarkt hingegen wie von vielen Marktteilnehmern erhofft Risse, könnte die Zinspause verlängert werden. Dadurch würde Druck von den Renditen am Anleihemarkt genommen, wodurch Aktien-Anlagen wieder etwas attraktiver erscheinen könnten. Laut einem Händler dürften die Jobdaten zusammen mit den Zahlen zur Inflation in der kommenden Woche darüber entscheiden, ob die Rendite der zehnjährigen Staatspapiere in Richtung fünf Prozent steigen oder in Richtung 4,5 Prozent sinken wird.

ASIEN

Am Freitag finden die asiatischen Börsen keine gemeinsame Richtung.

In Tokio steht der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:30 Uhr unserer Zeit um nur 0,07 Prozent tiefer bei 31'053 Punkten. Dass die Ausgaben der privaten Haushalte im August nicht so stark rückläufig waren wie erwartet, stützt nicht.

Auf dem chinesischen Festland wird feiertagsbedingt weiterhin nicht gehandelt. Der Shanghai Composite verharrte daher weiter auf seinem Schlussstand von Donnerstag vor einer Woche bei 3'110,48 Zählern (+0,1 Prozent). In Hongkong geht es vor dem Wochenende klar aufwärts. Der Hang Seng verbucht gegen 7:30 Uhr unserer Zeit Gewinne in Höhe von 1,63 Prozent auf 17'495 Zähler.

Für etwas Erleichterung sorgt der Ölpreis, der am Vortag erneut gesunken war, was Inflationssorgen etwas dämpft. Im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten herrscht dennoch Unsicherheit, nachdem andere Daten vom Arbeitsmarkt im frühene Wochenverlauf kein einheitliches Bild gezeichnet hatten. Während die Zahl der offenen Stellen die Stärke des Arbeitsmarkts belegt hatte, war der ADP-Arbeitsmarktbericht über den Stellenzuwachs in der Privatwirtschaft schwach ausgefallen.

Die Daten gelten als wichtiges Kriterium für die Geldpolitik der US-Notenbank. Zuletzt hatten Fed-Vertreter betont, dass die Zinsen für längere Zeit auf erhöhtem Niveau verbleiben oder sogar nochmals erhöht werden müssen. An der Wall Street war es am Donnerstag in diesem Umfeld zu einem volatilen Geschäft mit wenig veränderten Schlussständen gekommen.

