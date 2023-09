Hohe Ölpreise belasten: SMI in Rot -- DAX leichter -- Asiatische Börsen zum Handelsende überwiegend im Plus

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt sind zur Wochenmitte fallende Kurse zu sehen.

Der SMI verlor zur Eröffnung 0,48 Prozent auf 10'906,71 Punkte und bleibt weiter schwach.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich aktuell ebenfalls mit Verlusten. Der SPI eröffnete mit einem Minus von 0,41 Prozent bei 14'400,61 Stellen, während der SLI anfangs um 0,45 Prozent auf 1'726,15 Einheiten nachgab.

Die Schweizer Aktienbörse knüpft am Mittwoch an den Negativtrend der vergangenen Tage an und gibt weiter nach. Dabei drücken vor allem Abgaben in den beiden Pharmariesen Roche und Novartis auf den Leitindex SMI. Konjunktursorgen in Europa und China, steigende Ölpreise und anziehende Bondrenditen trübten aber generell die Stimmung, heisst es am Markt. "Bisher macht der September seinem Ruf als schlechter Börsenmonat alle Ehre", so ein Händler. Der Markt sei derzeit sehr nervös. Dies liege auch an den bevorstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), der US-Notenbank Fed und der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die in den kommenden Wochen anstehen.

Ein Hoffnungsfunke besteht laut Händlern darin, dass der US-Wirtschaft laut Goldman Sachs eine Rezession in naher Zukunft erspart bleiben dürfte. Die nachlassende Inflation und der weiter widerstandsfähige Arbeitsmarkt deuteten darauf hin, dass das Fed die Zinsen nicht weiter anheben müsse. Fed-Direktor Christopher Waller bestärkte diese Meinung noch. Die Notenbank könne geldpolitisch vorsichtig vorgehen, sagte er. Es gebe keine Notwendigkeit, kurzfristig etwas zu unternehmen. Waller gilt als Falke unter den Fedbankern. Möglichweise gäben die heute Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten und der am Abend erwartete Konjunkturbericht der US-Notenbank weiteren Aufschluss, heisst es weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt erleidet am Mittwoch Verluste.

Der DAX gab zum Handelsstart um 0,36 Prozent auf 15'715,59 Punkte nach und bewegt sich auch weiterhin im Minus.

Der DAX knüpft somit an seine jüngsten Verluste an. Tags zuvor war der DAX wieder unter seine exponentielle 100-Tage-Linie gerutscht. Das Barometer für den mittelfristigen Trend läuft seitwärts.

Die Stimmung gilt als etwas verhagelt nach der überraschenden Verlängerung der Förderkürzung durch Saudi-Arabien. Dies hat die Energiepreise und damit auch die Bond-Renditen am langen Ende nach oben getrieben. Die Bewertungen am Aktienmarkt kommen dadurch unter Druck.

Im Fokus stehen vor allem Daten aus den USA. Am Abend legt die US-Notenbank ihr Beige Book zur wirtschaftlichen Entwicklung im Lande vor. Davor wird auf den wichtigen ISM-Index für den Service-Bereich geblickt. Von den Experten der Helaba heisst es dazu, im abgelaufenen Monat werde mit einer leichten Stimmungseintrübung oberhalb der Wachstumsschwelle gerechnet. Die Indikationen der regionalen Stimmungsbarometer des Servicesektors lieferten ein uneinheitliches Bild und eine Stimmungseintrübung. Die Helaba betont daher, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Zinserwartungen in den USA angeheizt werden.

Der Absturz der Auftragseingänge in Deutschland um 11,7 Prozent im Juli zum Vormonat lässt Volkswirte kalt. Die schwankungsanfälligen Grossaufträge "wirbeln das Zahlenwerk mächtig durcheinander", betont Thomas Gitzel von der VP Bank. Diese hatten den Vormonat umgekehrt nach oben verzerrt. Ohne diese Grossaufträge sei es dagegen im Juli sogar leicht nach oben gegangen um 0,3 Prozent, unter anderem dank der Autohersteller. Diese sammelten 2,7 Prozent mehr Aufträge als im Juni ein. Die Daten des Monats Juni waren durch die einmalige Verbuchung von über 900 Flugzeugen bei Airbus verzerrt worden.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Dienstag etwas schwächer.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich 0,56 Prozent leichter bei 34'642,10 Punkten. Der NASDAQ Composite verlor unterdessen 0,08 Prozent auf 14'020,95 Punkte.

Zu Wochenbeginn fand aufgrund des "Labor Day" kein Handel statt. Erneute Konjunktursorgen drückten am Dienstag etwas auf die Stimmung, hiess es in Marktkreisen. So war in China der Caixin-Einkaufsmanager-Index der privaten Unternehmen deutlicher gefallen als erwartet. Auch der Dienstleistungsbereich schwächte sich stärker ab. Allerdings erhöhte dies die Hoffnungen, dass damit auch weitere Konjunkturspritzen in China zu erwarten sind.

"Die Stimmung in Bezug auf China hat sich erneut verschlechtert, da das Bild der sich verlangsamenden Wirtschaft des Landes neu gezeichnet wird", sagt Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown. "Die Daten haben die Erleichterung darüber überschattet, dass es dem angeschlagenen Immobilienriesen Country Garden gelungen ist, wichtige Zinszahlungen für seine Schulden zu leisten, was die Sorgen über eine Ansteckung des Finanzsektors vorerst verringert. China scheint einen Schritt vorwärts, aber zwei Schritte zurück zu machen, da der Optimismus am einen Tag in Pessimismus am nächsten umschlägt", fügt Streeter hinzu.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien konnten am Mittwoch mehrheitlich zulegen.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei um 0,62 Prozent stärker bei 33'241,02 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland drehte der Shanghai Composite ins Plus und stand zum Handelsende schliesslich bei 3'158,08 Einheiten um 0,12 Prozent höher. In Hongkong gab der Hang Seng zum Handelsschluss noch um minimale 0,04 Prozent auf 18'449,89 Zähler nach.

Die Stimmung an den asiatischen Börsen blieb eingetrübt, nachdem am Dienstag der jüngste Einkaufsmanagerindex deutlich rückläufig ausgefallen war und die maue Lage der chinesischen Konjunktur unterstrichen hatte. Dazu kam am Mittwoch eine etwas leichtere Vorgabe der Wall Street. Daneben wirkte auch der Ölpreis eher bremsend. Er stieg am Dienstag auf ein Zehnmonatshoch, nachdem Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzung bis Ende des Jahres verlängert hatten.

Unter den Einzelwerten zeigten sich Immobilienaktien in Hongkong sehr fest. Marktteilnehmer verwiesen auf mehr als verdoppelte Immobilienverkäufe in Schanghai und Peking am vergangenen Wochenende, nachdem in der Vorwoche weitere Erleichterungen für Immobilienkäufer beschlossen worden waren. Dazu kursierte ein Bericht, wonach Peking neue Massnahmen zur Stützung des Sektors ergreifen könnte. Wie die staatliche "Securities Times" schrieb, sind die Massnahmen zur Beschränkung des Erwerbs von Wohneigentum und der Vergabe von Immobilienkrediten "veraltet".

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires