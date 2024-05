Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag freundlich.

Der SMI war in der Gewinnzone gestartet, im weiteren Verlauf konnte er weitere Zuschläge verbuchen. Zum Ende der Sitzung notierte er mit 0,56 Prozent im Plus bei 11'272.95 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der positiven Tendenz des Leitindex und verabschiedeten sich 0,64 Prozent höher bei 15'093.50 Einheiten respektive 0,83 Prozent höher bei 1'847,91 Zählern in den Feierabend.

Am Schweizer Aktienmarkt herrscht zum Wochenschluss eine freundliche Stimmung. Der Fokus der Anleger richtete sich auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am frühen Nachmittag veröffentlicht wurde. Denn der Arbeitsmarkt ist für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed sehr wichtig. Nachdem das Fed am Mittwoch die Zinsen unverändert gelassen und signalisiert habe, dass auf absehbare Zeit auch nicht mit Änderungen zu rechnen sei, werden nun die heutigen Daten genau analysiert: Im April hat die US-Wirtschaft deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die Arbeitslosenquote stieg entgegen den Prognosen leicht an, während sich das Lohnwachstum überraschend etwas abschwächte. Damit steigen die Zinssenkungsspekulationen an den Märkten wieder etwas.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Freitag zu.

Der DAX startete direkt im Plus und verbuchte anschliessend leichte Gewinne. Letztlich notierte er 0,59 Prozent im Plus bei 18'001,60 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag nach der Bekanntgabe von US-Arbeitsmarktdaten merklich an Schwung gewonnen. Die US-Wirtschaft hat im April deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet und die Arbeitslosenquote stieg entgegen den Prognosen leicht an. Zudem schwächte sich das Lohnwachstum überraschend etwas ab. Mit den verfehlten Erwartungen stiegen wieder die Zinssenkungsspekulationen an den Märkten, kommentierte Helaba-Experte Ralf Umlauf in einer ersten Reaktion. "Ob allerdings der Juni ernsthaft eine Option für die Fed darstellt, darf nach der jüngsten FOMC-Sitzung und den Einlassungen von Fed-Chef Powell bezweifelt werden. Wir halten eine Reduktion im Herbst nun für wahrscheinlich."

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am letzten Handelstag der Woche freundlich.

Der Dow Jones Index bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Gewinnzone und legte schlussendlich 1,18 Prozent auf 38'675,68 Punkte zu. Noch deutlicher ging es mit dem NASDAQ Composite bergauf. Er verbesserte sich nämlich um 1,99 Prozent auf 16'156,33 Zähler.

Ein aus Börsianersicht günstig ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag für weiteren Auftrieb an der Wall Street gesorgt. Vor allem im besonders zinsempfindlichen Technologiebereich ging es bergauf.

Nur vorübergehend hatte der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor für einen kleinen Dämpfer gesorgt. Zum einen fiel er im April wider Erwarten und rutschte auch wieder unter die Expansionsschwelle. Zugleich zeigte eine Subkomponente für die Preise einen starken Anstieg.

Der Beschäftigungsaufbau in den USA fiel im April geringer als erwartet aus, das Lohnwachstum ebenfalls. Zum einen dämpften die Daten Sorgen vor neuen Inflationsimpulsen, zum anderen kamen trotz der mauen April-Daten keine Konjunktursorgen auf. "Der US-Arbeitsmarktbericht macht die Spekulation auf Zinssenkungen wieder auf", kommentierte ein Marktteilnehmer. Am Zinsterminmarkt stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September wieder auf rund 66 Prozent von Werten knapp über 50 Prozent zuvor.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Montag in verschiedene Richtungen.

In Tokio wird Feiertagsbedingt nicht gehandelt und so verharrt der Leitindex Nikkei 225 auf seinem Schlussstand von Donnerstag, als er 0,10 Prozent auf 3'236,07 Punkte verloren hatte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 1,05 Prozent auf 3'137,36 Einheiten. In Hongkong geht es derweil minimal abwärts. Der Hang Seng fällt zeitweise um 0,05 Prozent auf 18'466,91 Zähler (MEZ: 7:05).

Nach der festen Tendenz an der Wall Street am Freitag in Reaktion auf die aus Börsianersicht günstig ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten für April, geht es auch an den Aktienmärkten in Ostasien am Montag zumeist nach oben. Die Daten haben die Hoffnungen auf sinkende US-Zinsen im Jahresverlauf wieder belebt.

Neue Einkaufsmanagerdaten aus Hongkong und China sorgen kaum für positive Impulse, eher bremsen sie etwas. In beiden Fällen ist der jeweilige Index gegenüber dem Vormonat leicht gesunken, liegt aber noch im Expansion anzeigenden Bereich. Vorausschauende Subindizes, einschliesslich des Index der Auftragseingänge seien zurückgegangen und deuteten auf eine Abschwächung der Bedingungen in der Zukunft hin, erläutert Ökonom Jingyi Pan von S&P Global Market Intelligence. Die Unternehmen äusserten sich besorgt über den zunehmenden Wettbewerb.

