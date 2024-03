Spannung vor Fed-Rechenschaftsbericht: SMI und DAX freundlich -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse zeigen sich am Mittwoch vorsichtig optimistisch.

Der SMI eröffnete 0,06 Prozent im Plus bei 11'470,91 Punkten und baut die Gewinne dann leicht aus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten zum Handelsstart der neutralen Tendenz des Leitindex und legen dann ebenfalls etwas zu.

Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte etwas höher gesehen. Negative Vorgaben von den US-Aktenmärkten, wo es am Vortag zu Gewinnmitnahmen kam, dürften aber den Risikoappetit der hiesigen Marktteilnehmer zügeln, meint ein Händler. Zudem würden sich die Anleger vor der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Nachmittag vor dem US-Kongress wohl zurückhalten. Von Powell werden Hinweise erhofft, wann das Fed denn nun die Geldpolitik lockern könnte. Zuletzt war laut Analysten die Angst aufgekeimt, dass Powell plötzlich gar nichts mehr von einer Zinswende noch in diesem Jahr wissen wolle. Dies könnte dann wohl die Märkte unter Druck setzen. "Wachstumswerte wären dann nicht mehr die Aktien, die man haben sollte", meint ein Analyst. Möglicherweise könnten davon aber defensive Aktien profitieren.

Viele Aktienmärkte befänden sich nahe ihren Höchstwerten und damit auf kritischen Niveaus. "Wenn da etwas Sand ins Getriebe kommt, dürfte es wohl vor allem bei den gehypten Technologiewerten zu Gewinnmitnahmen kommen", meint ein Händler. Vor diesem Hintergrund fänden auch die US-Arbeitsmarktdaten grosse Beachtung, die ab heute veröffentlicht werden. Denn diese sind wie die Inflation entscheidend für die Geldpolitik. Am Donnerstag steht zudem der Zinsenscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) bevor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notiert am Mittwoch auf grünem Terrain.

Der DAX stieg bei 17'685,92 Stellen und damit 0,07 Prozent im Minus in die Sitzung ein. Anschliessend dreht das deutsche Börsenbarometer aber leicht ins Plus.

Vor der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress halten sich die Investoren am Mittwoch zurück. Am deutschen Aktienmarkt setzt also die Konsolidierung nach vorheriger Rekordrally fort. Am Freitag hatte der DAX bei gut 17'800 Punkten ein historisches Hoch erreicht. Seitdem tritt das Börsenbarometer auf hohem Niveau in etwa auf der Stelle. Der Auftritt Powells vor dem Kongress könnte die jüngste Hausse zumindest vorübergehend beenden. An den Finanzmärkten rechnet man mit einer ersten Zinssenkung der Fed im Juni. "Stellt der Fed-Chef die Zinssenkung im Juni infrage, könnte dies durchaus zum Show-Stopper für die Aktienmärkte werden", warnte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Dienstag bergab.

Der Dow Jones Index notierte zum Handelsstart bereits etwas tiefer und gab dann weiter nach. Zum Handelsschluss ging es 1,04 Prozent auf 38'585,19 Punkte nach unten. Der NASDAQ Composite startete ebenso im Minus. Auch anschliessend waren rote Vorzeichen zu beobachten. Er beendete den Handel letztlich 1,65 Prozent schwächer bei 15'939,59 Zählern.

Die Konsolidierung nach der jüngsten Rally hat sich an den New Yorker Börsen am Dienstag verstärkt. Wie sich schon zu Wochenbeginn abzeichnete, gingen die Anleger vor den in dieser Woche anstehenden Arbeitsmarktdaten und den Auftritten des Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress in die Defensive. Marktbeobachter sprachen von einem "kleinen Ausverkauf" vor möglichen Hinweisen zur künftigen Geldpolitik, die in den kommenden Tagen kommen könnten. Laut dem CMC-Markets-Experten Konstantin Oldenburger spielt auch die Angst mit, dass Fed-Chef Powell bei der Anhörung vor dem Kongress "plötzlich gar nichts mehr von einer Zinswende noch in diesem Jahr wissen will". Dann wäre fraglich, ob Wachstumswerte weiter die richtigen Aktien sind. Im Fokus standen am Dienstag auch Wirtschaftsdaten. Der stark beachtete ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor verschlechterte sich im Februar deutlicher als erwartet. Der Indikator signalisiert jedoch weiter ein Wachstum, was die Auswertung erschwerte. "Gründe für schnelle und deutliche Zinssenkungen lassen sich aus den Stimmungsdaten nicht ableiten", sagte Ulrich Wortberg von der Helaba.

ASIEN

An den Börsen in Fernost ging es am Mittwoch uneinheitlich zu.

In Tokio schloss der Nikkei 225 letztlich marginale 0,02 Prozent leichter bei 40'090,78 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite letztlich 0,26 Prozent bei einem Schlussstand von 3'039,93 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong schlussendlich um 1,70 Prozent auf 16'438,09 Einheiten anstieg und damit einen grossen Teil der Vortagesverluste wettmachte.

Zur Wochenmitte schlossen die asiatischen Börsen uneins, insgesamt war die Stimmung aber eher freundlich. Die schwachen Vorgaben aus den USA belasteten kaum. Besonders in Hongkong ging es deutlich nach oben, hier waren am Dienstag aber auch besonders hohe Verluste beobachtet worden.

Teils deutlichere Abschläge bei grossen US-Technologiewerten wurden somit nicht nachvollzogen. Der Handel verlief träge aufgrund der Zurückhaltung der Investoren vor der Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell im Repräsentantenhaus später am Tag. "Hier wird genau auf Hinweise zum Tempo, Timing und Umfang möglicher Zinssenkungen für den Rest des Jahres 2024 geachtet", sagte Quincy Krosby, Chefstrategin bei LPL Financial.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires