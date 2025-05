SMI in Grün -- DAX freundlich -- Asiens Börsen geschlossen

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt halten sich am Montag etwas zurück.

Der SMI startete die Montagssitzung 0,05 Prozent höher bei 12'260,06 Punkten und zeigt sich anschliessend leicht im Plus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI bewegen sich ebenfalls auf grünem Terrain, nachdem sie 0,01 Prozent fester bei 16'686,54 Zählern bzw. 0,02 Prozent höher bei 1'988,03 Einheiten in den Handel eingestiegen sind.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zu Beginn der neuen Woche von seiner ruhigen Seite. "Ein Marschhalt täte gut", sagt denn auch ein Händler. Ein solche trübe auch die wieder klar aufgehellte Marktstimmung nicht ein. Zum Wochenschluss hatten solide Daten vom US-Arbeitsmarkt die Rezessionssorgen wieder etwas zurück gedrängt. Zudem stärkten Anzeichen einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China die Zuversicht der Anleger. Doch bis zu einer Lösung dürfte es wohl holperig bleiben an den Märkten, heisst es weiter.

Die neue Woche dürfte indes ruhig beginnen. Denn die wichtigsten Börsen in Asien sowie in London sind heute feiertagsbedingt geschlossen. Damit fehlten wichtige Impulse, meint ein Händler. Der Blick der Anleger dürfte vor allem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gerichtet sein, die am Mittwochabend bevorsteht. Dabei wird mehrheitlich keine Zinssenkung erwartet, obwohl dies US-Präsident Donald Trump immer wieder gefordert hat. Zudem stehen im Laufe der Woche zahlreiche Firmenabschlüsse bevor. Zudem werden heute die Inflationszahlen für den April veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kann seine Verluste abschütteln.

Der DAX hat die Sitzung 0,1 Prozent schwächer bei 23'064,26 Zählern begonnen. Kurz nach Handelsbeginn gelingt dem deutschen Leitindex jedoch der Sprung in die Gewinnzone.

Den Weg zurück zu seinem Rekordhoch geht der DAX am Montag erst einmal langsamer an. Im Mittelpunkt bleibt das Hoffen und Bangen, dass es bald Fortschritte in möglichen Zollabkommen mit den USA gibt. Der Start in den Mai war mit einer Fortsetzung der Rally, die den deutschen Leitindex wieder bis auf 400 Punkte an seine Bestmarke von 23'476 Punkten herangebracht hat, geglückt. Anleger gehen nun erst einmal dazu über, den nochmals kräftigen Anstieg um 2,6 Prozent vom vergangenen Freitag zu verwalten. Die angelaufene Berichtssaison dürfte erst im Laufe der Woche wieder neue Impulse setzen.

WALL STREET

Die US-Börsen setzten ihre Aufwärtsbewegung am Freitag fort.

Der Dow Jones stieg bereits höher in die Sitzung ein und machte auch anschliessend Gewinne. Er verabschiedete sich 1,39 Prozent stärker bei 41'317,43 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite nahm den Freitagshandel fester auf und konnte seine positive Tendenz im weiteren Verlauf verteidigen. Sein Schlussstand: 17'977,73 (+1,51 Prozent).

Die Hoffnung auf konstruktive Handelsgespräche zwischen den USA und China hat neue Nahrung erhalten. Nachdem zuletzt unklar war, ob überhaupt Gespräche zwischen beiden Seiten stattfinden, hiess es nun aus China, man erwäge Verhandlungen mit den USA, um einen Handelskrieg zu verhindern. Washington müsse aber mit konkreten Massnahmen Aufrichtigkeit bewiesen. Hinzu kamen Aussagen des EU-Handelsbeauftragten über Fortschritte in der Verhandlungen zwischen den USA und der EU.

Zudem wurden im April ausserhalb der Landwirtschaft in den USA mehr Stellen geschaffen als erwartet. Die Arbeitslosenquote verharrte mit 4,2 Prozent auf dem Niveau des Vormonats. Nach den schwachen ADP-Daten vom Mittwoch wird diese Lesung mit Erleichterung aufgenommen. Gleichzeitig stiegen die Löhne weniger stark als angenommen, was Inflationssorgen lindern dürften.

Zur insgesamt positiven Stimmung trugen auch überzeugende Geschäftszahlen bedeutender US-Unternehmen bei, wobei allerdings der Zollstreit die Freude über die Zahlen teils auch wieder trübt.

ASIEN

Die asiatischen Börsen bleiben am Montag wegen Feiertagen zu.

In Tokio gewann der Nikkei 225 am Freitag schlussendlich 1,04 Prozent hinzu auf 36'830,69 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland hatte der Shanghai Composite zuletzt um moderate 0,23 Prozent auf 3'279,03 Stellen abgegeben. Hier wurde auch schon am Freitag wegen der Feierlichkeiten um den Feiertag zum 1. Mai nicht gehandelt.

In Hongkong kletterte der Hang Seng unterdessen am Freitag um 1,74 Prozent auf 22'504,68 Zähler.

Am Montag sind viele Börsen in Ostasien wegen regionaler Feiertage geschlossen. So ruht der Handel in China, Hongkong, Japan und Südkorea. An den anderen Börsenplätzen der Region verläuft das Geschäft entsprechend ruhig. Auf Medienberichte, wonach die USA und China im Zollstreit Gesprächsbereitschaft signalisiert haben, können die Märkte zunächst nicht weiter reagieren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires