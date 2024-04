SMI etwas tiefer -- DAX kaum bewegt -- Asiens Märkte schwächer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich tiefer.

Der SMI notiert kurz nach Börsenstart im Minus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schliessen sich der negativen Tendenz an.

Der Schweizer Aktienmarkt startet auch an seinem zweiten Handelstag nach Ostern eher vorsichtig. In den USA gaben die wichtigsten Indizes nach. Anleger hatten sich angesichts etwas gedämpfter Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen zurückgehalten und Gewinne mitgenommen. Zudem wurde die Stimmung an den asiatischen Börsen von einem starken Erdbeben in Taiwan Jahren belastet. So hatten in den letzten Tagen einige US-Konjunkturdaten eine starke Wirtschaft signalisiert. Zudem sagte die Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, Loretta Mester, es brauche noch mehr Belege für nachlassenden Inflationsdruck, bevor die Zinsen gesenkt werden könnten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gönnt sich am Mittwoche eine Verschnaufpause.

Der DAX startet quasi unverändert bei 18'281,82 Punkten.

Nach einem weiteren Rekord des DAX am Vortag und anschliessenden Verlusten scheint zunächst die Luft raus am deutschen Aktienmarkt. Analysten halten eine zwischenzeitliche Korrektur - also einen Rücksetzer innerhalb eines Aufwärtstrends - nicht für einen Beinbruch. So weist die Bank HSBC darauf hin, dass das erste Quartal 2024 mit einem Plus von gut 10 Prozent ein starkes gewesen sei. "Mit dem April folgt nun der historisch betrachtet zweitstärkste Monat". Allerdings resultiere die saisonal gute April-Bilanz vor allem aus solchen Jahren, in denen der DAX in den drei Monaten zuvor ein Minus aufwies. "Vor diesem Hintergrund könnte das starke Startquartal also ein Indiz dafür sein, dass sich der heiss gelaufene Index im laufenden Monat womöglich eine kleine Pause gönnt." Am frühen Nachmittag könnten Arbeitsmarktdaten aus den USA Bewegung in die Kurse

WALL STREET

Die Anleger am US-Aktienmarkt hielten sich am Dienstag zurück.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung bereits schwächer und rutschte anschliessend tiefer ins Minus, wo er den Tag 1 Prozent niedriger bei 39'171,55 Zählern beendete. Der NASDAQ Composite verharrte ebenfalls in der Verlustzone, nachdem er zum Start bereits verloren hatte. Sein Schlussstand: 16'240,45 Stellen (-0,95 Prozent).

Nach einem starken ersten Quartal hielten sich die Anleger am US-Aktienmarkt zu Beginn des zweiten Jahresviertels weiter zurück. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen. Auch Daten vom Arbeitsmarkt und aus der Industrie waren keine Kurstreiber.

Für ein wenig Unsicherheit sorgte die Ungewissheit, wann die US-Notenbank Fed den Leitzins senken wird. Daher bleibt die Inflationsentwicklung im Fokus. Vor allem mit Blick auf die US-Notenbank Fed hatten sich die Erwartungen an Zinssenkungen zuletzt nach hinten verschoben.

Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management verwies in diesem Zusammenhang auf am Ostermontag veröffentlichte Stimmungsdaten aus der US-Industrie, die überraschend positiv aufgefallen waren. Dies sei mit Blick auf die Wirtschaft zwar positiv, bringe aber auch unschöne Inflationssignale mit sich. Allerdings bräuchte es wohl noch weitere solche Überraschungen, um Investoren zu überzeugen, dass die Fed für Zinssenkungen noch länger brauchen wird als ohnehin schon erwartet.

Gleichzeitig nehmen die geopolitischen Risiken zu. Nach dem mutmasslichen israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syriens Hauptstadt Damaskus drohte Irans Staatsoberhaupt mit Vergeltung.

ASIEN

Die Börsen in Asien geben am Mittwoch nach.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (7.09 Uhr MEZ) um 0,69 Prozent auf 39.564,28 Punkt.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,24 Prozent auf 3.067,46 Zähler. In Hongkong beträgt das Minus beim Hang Seng 0,74 Prozent auf 16.806,29 Einheiten.

Mit negativen Vorgaben der US-Börsen geht es an den Aktienmärkten in Asien am Mittwoch abwärts. An der Wall Street setzte sich die Annahme durch, dass die US-Notenbank die Zinsen noch längere Zeit auf dem erhöhten Niveau belassen werde. Das trieb die Anleiherenditen nach oben und dämpfte die Stimmung am Aktienmarkt.

