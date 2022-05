Blick ins Portfolio: So investiert Hedgefonds-Manager Bill Ackman im ersten Quartal 2022

A A

Hedgefondsmanager Bill Ackman hat ein übersichtliches Depot. Im Vergleich zum Vorquartal hält Ackman nun jedoch eine Position mehr.

Analysen Kaufen Verkaufen Im ersten Quartal 2022 hat Bill Ackman, Börsenexperte und Fondsmanager bei Pershing Square Capital, einige Änderungen in seinem Depot vorgenommen. Eine neue Position springt dabei ins Auge: Offenbar diversifiziert sich der Investor nun auch mit Big Tech. Ein Blick auf das sogenannte 13F-Formular, das das Unternehmen regelmässig bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC einreichen muss, lässt ebendiese Veränderungen im Detail erkennen. Das Formular weist aus, wie gross die Beteiligungen von Pershing Square Capital Management an den im Depot enthaltenen Unternehmen sind. Im Ranking sind die Aktieninvestments des Ackman-Unternehmens im ersten Quartal 2022 aufgeführt. Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times