Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’242 -0.3%  SPI 16’993 -0.3%  Dow 44’805 -0.3%  DAX 24’293 0.1%  Euro 0.9389 0.2%  EStoxx50 5’462 -0.2%  Gold 3’341 -0.2%  Bitcoin 91’129 -0.8%  Dollar 0.8086 0.6%  Öl 67.5 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Quanten-Aktien bleiben riskant: D-Wave Quantum weiter unter Verkaufsdruck
Orior-Aktie verlustreich: Orior kündigt nach schwachem Halbjahr harte Restrukturierung an
BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Suche...
Tiefere Energiepreise 21.08.2025 21:00:36

BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein

BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein

Die BKW hat im ersten Halbjahr 2025 wetterbedingt weniger Strom produziert.

Nun hofft der Berner Energieversorger auf ein wind- und wasserreiches Restjahr.

"Wir hatten im ersten Halbjahr deutlich weniger Wasser zur Verfügung", sagte Konzernchef Robert Itschner am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Zürich zu den Halbjahreszahlen. In Deutschland und Italien seien zudem die Windverhältnisse ungünstig gewesen.

Dies führte dazu, dass die Gesamtleistung des Stromunternehmens zurückging. Konkret fiel diese in den ersten sechs Monaten um 3,4 Prozent auf 2,3 Milliarden Franken. Die drei Geschäftsbereiche entwickelten sich dabei unterschiedlich.

So litt das Energiegeschäft unter den schlechteren Wetterbedingungen und den tieferen Energiepreisen. Das Netzgeschäft entwickelte sich hingegen relativ stabil, während sich der Aufwärtstrend im Dienstleistungsgeschäft fortsetzte. Alle drei Bereiche hätten aber einen "soliden Auftragseingang" erzielt, meinte der CEO.

Stilllegungs- und Entsorgungsfonds belasten

Insgesamt brach der operative Gewinn (EBIT) im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent auf 311 Millionen Franken ein. Dies lag vor allem an dem tieferen Handelsergebnis.

Unter dem Strich blieb ein um 44 Prozent tieferer Reingewinn von 203 Millionen Franken. Letzterer war laut dem Unternehmen auf die leicht negative Performance der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für das Kernkraftwerk Mühleberg zurückzuführen, die im Vorjahr noch positiv ausgefallen war.

Mit den Zahlen hat der Stromversorger die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und EBIT leicht verfehlt, beim Gewinn aber genau getroffen. Die Aktie gab bis am Mittag um gut 7 Prozent nach - wohl auch, weil Anleger nach einer guten bisherigen Jahresperformance Gewinne mitnahmen.

Stromprojekte weiter im Fokus

Mit Blick nach vorne bestätigt die BKW den bisherigen finanziellen Ausblick. Demnach soll der EBIT im Gesamtjahr zwischen 650 und 750 Millionen Franken zu liegen kommen.

Der Fokus liege nun darauf, die Stromprojekte weiter auszubauen. Der Windpark Cerignola in Italien soll zum Beispiel bereits Ende Jahr ans Netz gehen und rund 140'000 Haushalte mit Strom versorgen. Ausserdem hat die BKW diesen März eine Baubewilligung für das Freiflächen-Solarprojekt MontSol im Berner Jura erhalten. Dieses befindet sich aktuell in einem Beschwerdeverfahren.

BKW strikt gegen Windkraftverbot

"Europa und die Schweiz brauchen Strom", sagte Itschner im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Wo genau der Strom produziert werde, sei für die BKW grundsätzlich zwar egal. Das Unternehmen sei aber stark am Standort Bern verankert und wolle die Projekte zur erneuerbaren Stromproduktion daher auch hierzulande umsetzen. Auch wenn die Schweiz politisch diesbezüglich "ein hartes Pflaster" sei.

Die BKW setzt sich deshalb für einen Beschleunigungserlass ein. So soll der Bau neuer Produktionsanlagen erleichtert werden. Ausserdem spricht sich die Gesellschaft klar gegen ein allfälliges Windkraftverbot aus. "Damit müssten wir unsere Ziele in der Schweiz massiv nach unten korrigieren", warnte der CEO.

Er bezog sich dabei auf zwei kürzlich eingereichte nationale Volksinitiativen, die ein Verbot von Windparks in Wäldern sowie ein Vetorecht der Bevölkerung bei Baustarts von Windkraftwerken fordern. Diese werden derzeit von der Bundeskanzlei geprüft.

An der SIX brach die BKW-Aktie am Donnerstag schlussendlich um 6,09 Prozent auf 169,60 ein.

ls/uh

Bern (awp)

Weitere Links:

BKW-Aktie gesucht: Stromtarife in der Grundversorgung werden gesenkt
BKW-Aktie unbeeindruckt: Beteiligung an Bau von 300-Megawatt-Batterie in Deutschland
BKW-Aktie verliert leicht: alpine Solaranlage Tschingel wird nicht realisiert

Bildquelle: Keystone,BKW AG
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

20:10 Logo WHS Walmart Aktienanalyse – US-Einzelhandelsriese ist auch ein Indikator für den US-Verbraucher
15:30 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
12:19 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
09:58 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industriekonzerne – Immer in Bewegung/Barry Callebaut – Bittere Geschmacksnote
09:35 SMI bestätigt gute Verfassung
09:14 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:53 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’742.46 19.60 BHDSPU
Short 12’989.04 14.00 B1LSOU
Short 13’611.78 8.14 BWCSGU
SMI-Kurs: 12’241.67 21.08.2025 17:30:01
Long 11’729.02 19.29 SQBBAU
Long 11’473.73 13.92 B74SQU
Long 10’946.72 8.69 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

BKW AG 169.60 -6.09% BKW AG

Meistgelesene Nachrichten

Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben teils unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minusbereich
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT erholen sich trotz fortgesetzter Friedensgespräche
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein
Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagvormittag mit Einbussen

Top-Rankings

So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}