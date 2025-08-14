BKW-Aktie gesucht: Stromtarife in der Grundversorgung werden gesenkt

Wie im Vorjahr sind die Energie- und Netznutzungskosten leicht gesunken. Zudem war das regenreiche 2024 ein gutes Jahr für Wasserkraftwerke.

Während bei manchen Tarifpositionen die Kosten zurückgingen, stiegen sie bei anderen an. Zusammengefasst resultiert eine Senkung des Strompreises um 0,9 Rappen pro Kilowattstunde oder 3,15 Prozent, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstag hervorgeht.

Die tatsächliche Preisreduktion hängt vom individuellen Stromverbrauchsverhalten ab. Die BKW nennt als Beispiel einen Haushalt mit Fünfzimmerwohnung und einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden. Für diesen Haushalt würde der Strompreis für das Standard-Stromprodukt "Energy Blue" um rund 40 Franken pro Jahr sinken.

Im Schweizer Handel steigt die BKW-Aktie zwischenzeitlich um 0,96 Prozent auf 182,64 Franken.

