|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Netznutzungskosten gesunken
|
14.08.2025 10:17:36
BKW-Aktie gesucht: Stromtarife in der Grundversorgung werden gesenkt
Der Berner Energiekonzern BKW senkt ab kommendem Jahr die Stromtarife in der Grundversorgung.
Während bei manchen Tarifpositionen die Kosten zurückgingen, stiegen sie bei anderen an. Zusammengefasst resultiert eine Senkung des Strompreises um 0,9 Rappen pro Kilowattstunde oder 3,15 Prozent, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstag hervorgeht.
Die tatsächliche Preisreduktion hängt vom individuellen Stromverbrauchsverhalten ab. Die BKW nennt als Beispiel einen Haushalt mit Fünfzimmerwohnung und einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden. Für diesen Haushalt würde der Strompreis für das Standard-Stromprodukt "Energy Blue" um rund 40 Franken pro Jahr sinken.Im Schweizer Handel steigt die BKW-Aktie zwischenzeitlich um 0,96 Prozent auf 182,64 Franken.
Bern (awp/sda)
Weitere Links:
Nachrichten zu BKW AG
|
09:29
|BKW Aktie News: BKW am Donnerstagvormittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.25
|BKW Aktie News: BKW verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
13.08.25
|BKW Aktie News: BKW am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
08.08.25
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BKW von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.08.25
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.07.25
|BKW: Aqua Viva zieht Beschwerde gegen Berner Trift-Stausee zurück (AWP)
|
25.07.25
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BKW von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.07.25
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BKW-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)