Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’015 0.3%  SPI 16’735 0.3%  Dow 44’922 1.0%  DAX 24’296 0.5%  Euro 0.9416 -0.1%  EStoxx50 5’404 0.3%  Gold 3’348 -0.2%  Bitcoin 98’200 -1.1%  Dollar 0.8062 0.1%  Öl 65.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
BKW-Aktie gesucht: Stromtarife in der Grundversorgung werden gesenkt
RWE-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
RWE-Aktie im Minus: Halbjahresergebnisse etwas schwächer als erwartet
BYD-Aktie tiefer: BYD bringt Tablet auf den Markt - Integration in Plug-in-Hybrid-SUV Tai 7
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Netznutzungskosten gesunken 14.08.2025 10:17:36

BKW-Aktie gesucht: Stromtarife in der Grundversorgung werden gesenkt

BKW-Aktie gesucht: Stromtarife in der Grundversorgung werden gesenkt

Der Berner Energiekonzern BKW senkt ab kommendem Jahr die Stromtarife in der Grundversorgung.

BKW
181.74 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen
Wie im Vorjahr sind die Energie- und Netznutzungskosten leicht gesunken. Zudem war das regenreiche 2024 ein gutes Jahr für Wasserkraftwerke.

Während bei manchen Tarifpositionen die Kosten zurückgingen, stiegen sie bei anderen an. Zusammengefasst resultiert eine Senkung des Strompreises um 0,9 Rappen pro Kilowattstunde oder 3,15 Prozent, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstag hervorgeht.

Die tatsächliche Preisreduktion hängt vom individuellen Stromverbrauchsverhalten ab. Die BKW nennt als Beispiel einen Haushalt mit Fünfzimmerwohnung und einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden. Für diesen Haushalt würde der Strompreis für das Standard-Stromprodukt "Energy Blue" um rund 40 Franken pro Jahr sinken.

Im Schweizer Handel steigt die BKW-Aktie zwischenzeitlich um 0,96 Prozent auf 182,64 Franken.

Bern (awp/sda)

Weitere Links:

BKW-Aktie fester: Kraftwerk Schattenhalb 3 in Meiringen soll künftig mehr Energie liefern
BKW-Aktie unbeeindruckt: Beteiligung an Bau von 300-Megawatt-Batterie in Deutschland
BKW-Aktie verliert leicht: alpine Solaranlage Tschingel wird nicht realisiert

Bildquelle: Keystone,BKW AG

Nachrichten zu BKW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten