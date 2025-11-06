biote a Aktie 118856983 / US0906831039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.11.2025 01:04:16
Biote Corp Q3 Income Drops
(RTTNews) - biote Corp (BTMD) released a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $8.19 million, or $0.22 per share. This compares with $10.70 million, or $0.33 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 6.7% to $47.96 million from $51.38 million last year.
biote Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.19 Mln. vs. $10.70 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.33 last year. -Revenue: $47.96 Mln vs. $51.38 Mln last year.
Nachrichten zu biote Corp Registered Shs -A-
|
04.11.25
|Ausblick: biote A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: biote A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: biote A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)