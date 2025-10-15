Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'440 0.0%  SPI 17'171 0.1%  Dow 46'270 0.4%  DAX 24'260 0.1%  Euro 0.9306 0.1%  EStoxx50 5'628 1.4%  Gold 4'201 1.4%  Bitcoin 89'717 -1.1%  Dollar 0.8003 -0.1%  Öl 62.3 0.1% 
15.10.2025 13:21:36

Benko-Prozess: Richter beraten Urteil

INNSBRUCK (awp international) - Im Prozess gegen den österreichischen Investor René Benko hat die Staatsanwaltschaft eine "tat- und schuldangemessene Bestrafung" des Angeklagten gefordert. Es sei in dem zweitägigen Verfahren klar geworden, dass der 48-Jährige seine Gläubiger schädigen wollte, so die Oberstaatsanwältin.

Mit einer Mietkostenvorauszahlung in Höhe von 360.000 Euro habe der Ex-Milliardär das Ziel verfolgt, seiner Familie das entsprechende Wohnobjekt in Innsbruck zu sichern, so die Vertreterin der Anklage. Diese und eine andere Zahlung seien angesichts der drohenden Insolvenz seiner Signa-Gruppe erfolgt.

Benko verzichtet auf "letztes Wort"

Benkos Verteidiger Norbert Wess bezeichnete den Anklagevorwurf erneut als falsch und forderte einen Freispruch. Dass sich sein Mandat nicht mündlich zur Sache geäussert habe, sei sein gutes Recht. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor ausdrücklich bedauert, dass der Angeklagte auf diese Art viele Fragen offen gelassen habe. Benko verzichtete auch auf das "letzte Wort" und schloss sich den Ausführungen seines Verteidigers an.

Auf das Delikt, das im österreichischen Strafrecht betrügerische Krida genannt wird, stehen bis zu zehn Jahren Haft. Die Richterin und zwei Schöffen haben sich nach den Plädoyers zur Beratung zurückgezogen. Sie entscheiden per Mehrheit über das Urteil./mrd/DP/jha

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

