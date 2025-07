Temenos-Aktie profitiert: Temenos schliesst Finanzierungsrunde ab

Die Fazilität wird von einem Syndikat von insgesamt zehn Banken aus den USA, Europa und der Schweiz bereitgestellt. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von der Bank of America und BNP Paribas mit Unterstützung der UBS

Die Transaktion sichere dem Unternehmen langfristigen Zugang zu Krediten durch eine fünfjährige Fazilität mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen, teilte Temenos am Donnerstag mit. Dank seiner Investment-Grade-Ratings habe Temenos günstige Konditionen erzielt. Die Kreditfazilität ergänze die drei bestehenden Temenos-Anleihen, die in den Jahren 2025, 2028 und 2030 fällig würden. Damit seien bis 2028 keine weiteren Refinanzierungen erforderlich, wird Finanzchef Takis Spiliopoulos in der Mitteilung zitiert.

An der SIX legt die Temenos-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,8 Prozent auf 59,30 Franken zu.

Genf (awp)