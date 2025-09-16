Banco de Sabadell Aktie 2970161 / ES0113860A34
|
16.09.2025 12:52:41
BBVA-Aktie schwächer: Analyst sieht Luft für höheres Sabadell-Angebot
Die BBVA habe auf Basis des angestrebten Synergieziels Spielraum, das Angebot für Sabadell um 15 bis 20 Prozent zu erhöhen, schreibt Analyst Carlos Peixoto von der Caixabank in einem Kommentar.
Dow Jones Newswires
Nachrichten zu Banco Bilbao (BBVA) S.A. (Spons. ADRs)
|
30.07.25
|Ausblick: Banco Bilbao (BBVA) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Banco Bilbao (BBVA) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.25
|Ausblick: Banco Bilbao (BBVA) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.04.25
|Erste Schätzungen: Banco Bilbao (BBVA) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die grössten Börsen Asiens bewegten sich am Dienstag mit wechselnden Vorzeichen.
finanzen.net News
