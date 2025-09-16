Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.09.2025 12:52:41

BBVA-Aktie schwächer: Analyst sieht Luft für höheres Sabadell-Angebot

BBVA-Aktie schwächer: Analyst sieht Luft für höheres Sabadell-Angebot

Die BBVA habe auf Basis des angestrebten Synergieziels Spielraum, das Angebot für Sabadell um 15 bis 20 Prozent zu erhöhen, schreibt Analyst Carlos Peixoto von der Caixabank in einem Kommentar.

Banco Bilbao
16.10 EUR -1.23%
Kaufen Verkaufen
Dies sei das wahrscheinlichste Szenario. Es sei für die Aktionäre der BBVA mit einem Gewinnzuwachs je Aktie von 2 Prozent verbunden und ermögliche gleichzeitig eine Prämie von 4 bis 8 Prozent auf den aktuellen Kurs von Sabadell. "Wir glauben, dass die BBVA ihr Angebot erhöhen und es mit einer höheren Barkomponente versüssen muss, um der TSB-Dividende von Sabadell in Höhe von 0,50 Euro je Aktie zu entsprechen", meint er und verweist auf die Sonderausschüttung aus dem Verkauf der britischen Sparte. BBVA hat erklärt, den Angebotspreis nicht anheben zu wollen. Die Bank habe bis zum 23. September Zeit, ein verbessertes Angebot vorzulegen, es sei denn, sie verlängere die Annahmefrist bis zum 3. Oktober.

Die BBVA-Aktie verliert in Madrid zeitweise 0,70 Prozent auf 16,25 Euro.

Dow Jones Newswires

