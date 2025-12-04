Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
British American Tobacco PLCShs Aktie 949872 / US1104481072

04.12.2025

BAT trennt sich von ITC-Anteil - Aktie reagiert kaum

British American Tobacco (BAT) will sich von seiner Beteiligung an dem indischen Luxushotelunternehmen ITC Hotels trennen, da diese für den Tabakkonzern keine strategische Bedeutung hat.

British American Tobacco PLCShs
49.70 EUR 0.40%
Kaufen Verkaufen
BAT kündigte an, zwischen 7 und 15,3 Prozent der ausgegebenen ITC-Aktien über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren zu verkaufen. Das entspricht bis zu 100 Prozent der BAT-Beteiligung an dem Unternehmen.

Die in Mumbai börsennotierte ITC Hotels hat eine Marktkapitalisierung von umgerechnet ca. 3,6 Milliarden Pfund, somit hat der Anteil von BAT einen Wert von bis zu 550,8 Millionen Pfund.

"Der Erlös aus dieser Transaktion wird uns dabei helfen, Fortschritte in Richtung unseres für 2026 angestrebten Verschuldungsgrades zu machen", sagte BAT-CEO Tadeu Marroco.

Die BAT-Aktie notiert am Nachmittag im britischen Handel um 0,2 Prozent im Minus bei 43,34 Pfund.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 10:04 ET (15:04 GMT)

Von Joe Stonor

DOW JONES

28.11.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
17.09.25 BAT Underperform RBC Capital Markets
