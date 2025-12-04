British American Tobacco PLCShs Aktie 949872 / US1104481072
04.12.2025 16:23:40
BAT trennt sich von ITC-Anteil - Aktie reagiert kaum
British American Tobacco (BAT) will sich von seiner Beteiligung an dem indischen Luxushotelunternehmen ITC Hotels trennen, da diese für den Tabakkonzern keine strategische Bedeutung hat.
Die in Mumbai börsennotierte ITC Hotels hat eine Marktkapitalisierung von umgerechnet ca. 3,6 Milliarden Pfund, somit hat der Anteil von BAT einen Wert von bis zu 550,8 Millionen Pfund.
"Der Erlös aus dieser Transaktion wird uns dabei helfen, Fortschritte in Richtung unseres für 2026 angestrebten Verschuldungsgrades zu machen", sagte BAT-CEO Tadeu Marroco.
Die BAT-Aktie notiert am Nachmittag im britischen Handel um 0,2 Prozent im Minus bei 43,34 Pfund.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/hab
(END) Dow Jones Newswires
December 04, 2025 10:04 ET (15:04 GMT)
Von Joe Stonor
DOW JONES
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|28.11.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
