BASF überprüft auch Forschungsbereich

Angesichts der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Abkühlung will BASF die Kosten senken. Davon könnte auch die Forschung betroffen sein.

Der deutsche Chemieriese BASF stellt sich auf ein schwieriger werdendes Marktumfeld ein und will mit Hilfe eines umfangreichen Sparprogramms die Kosten straffen. Das Unternehmen hofft, so die jährlichen Kosten ausserhalb der Produktion um bis zu 500 Millionen Euro drücken zu können. Auch der Forschungsbereich (F&E) wird unter die Lupe genommen.

Wie BASF mitteilte, ist auch der Bereich Forschung und Entwicklung von den Sparmassnahmen betroffen. Gleichzeitig machte der Konzern aber klar, dass Innovation das wichtigste Element sei, das den Weg des Konzerns in die Zukunft ebne, sagte Vorstandsmitglied Melanie Maas-Brunner. Forschung und Entwicklung gehörten zu den Hauptsäulen – da müsse BASF Geld ausgeben, unterstrich sie.

Der Dax-Konzern hat im laufenden Jahr seine Forschungsaktivität neu strukturiert. Maas-Brunner bekräftigte aber noch einmal, dass der Chemieriese seine F&E-Aktivitäten nicht aus Europa verlagern werde.

Endet die Erholung für die BASF-Aktie?

Die Aktie von BASF verliert in diesem Jahr 20 Prozent, konnte sich aber seit dem Jahrestief bei knapp 38 Euro Ende September deutlich erholen und überschritt auch die 200-Tagelinie (rot). Der MACD (Momentum) beginnt nach unten zu drehen, die Dynamik nimmt also ab. Die charttechnische Situation bessert sich erst, wenn der Widerstand bei rund 53 Euro überschritten wird.

