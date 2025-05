Rheinmetall-Aktie: Warburg Research vergibt Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1230 auf 1550 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die "Zeitenwende 2.0" werde schneller Realität als gedacht, schrieb Christian Cohrs am Freitag infolge endgültiger Quartalszahlen vom Vortag. Er liegt mit seinem Kursziel aber noch klar unter Xetra-Niveau.

Rheinmetall-Aktie

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:27 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.4 Prozent auf 1’707.00 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 9.20 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 164’972 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 177.7 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

09.05.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



