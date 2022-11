US-Konzerne leiden unter China-Lockdowns

Nachdem Chinas Führung ihren Null-Covid-Kurs Mitte Oktober bekräftigt hat, drohen US-Konzernen Gewinneinbussen durch neue Corona-Lockdowns in China. Weil die Massnahmen ein wichtiges Werk des Apple Zulieferers Foxconn in der chinesischen Stadt Zhengzhou beeinträchtigten, könnte die dortige iPhone-Produktion um bis zu 30 Prozent zurückgehen.

Foxconn versucht dies zu kompensieren, indem die Fertigung in seiner Fabrik in der südlichen Stadt Shenzhen ausgebaut werden soll. Die Auswirkungen auf die Produktion kommen mitten in der vor dem Weihnachtsgeschäft traditionell arbeitsreichen Zeit für Elektronikhersteller. Am Standort Zhengzhou sind rund 200.000 Arbeiter beschäftigt.

Zudem schloss Disney kurzfristig seinen Freizeitpark in Shanghai. Besucher dürfen das Gelände erst verlassen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Ausserdem wurden am Wochenende über Teile von Macau Lockdowns verhängt, nachdem in der Glücksspiel-Metropole eine Handvoll Infektionen entdeckt worden waren. Danach fiel der Aktienkurs der US-Kasinobetreibern MGM und Wynn, die auch in Macau Spielbänke unterhalten.

Angesichts der anhaltenden Null-Covid-Strategie werde die Wirtschaft noch bis 2023 zu kämpfen haben. Mit einet völligen Abkehr von den strengen Beschränkungen um Corona einzudämmen, ist so schnell nicht zu rechnen. Kleinere leichte schritte erscheinen möglich, helfen der chinesischen Wirtschaft aber nicht.

Apple-Aktie vor wichtigem Test

Der amerikanische Aktienmarkt konnte sich zuletzt etwas erholen, doch Tech-Aktien überzeugten nicht immer. Zuletzt fiel die Aktie von Apple deutlich zurück und auch der MACD (Momentum) ist rückläufig. Aktuell testet die Aktie die Unterstützung bei 134 Dollar, das Jahrestief bei 129 Dollar ist in Reichweite. Die charttechnische Situation bessert sich erst oberhalb der 200-Tagelinie (rot) bei rund 157 Euro.

Am Erfolg von Apple lässt sich auch mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

