Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’571 1.0%  Dow 43’867 -0.7%  DAX 24’193 1.1%  Euro 0.9395 0.0%  EStoxx50 5’332 1.3%  Gold 3’390 0.6%  Bitcoin 93’990 1.3%  Dollar 0.8081 0.2%  Öl 66.4 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Sandoz124359842Swiss Re12688156Amrize143013422Holcim1221405Novo Nordisk129508879
Top News
Airbnb-Aktie verliert dennoch deutlich: Airbnb kann Gewinn steigern
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Knorr-Bremse-Aktie leichter: Offenbar hunderte Jobs bei Knorr-Bremse vor dem Aus
D-Wave Quantum-Aktie in Rot: D-Wave schockt mit deutlichem Verlust
Apple-Aktie gewinnt: Apple erhöht US-Investitionen um 100 Milliarden Dollar
Suche...
200.- Saxo-Deal
Mögliche Übernahme? 07.08.2025 18:05:00

Avidity-Aktie nach Kurssprung etwas tiefer, Novartis-Aktie in Grün: Novartis offenbar an Avidity interessiert

Avidity-Aktie nach Kurssprung etwas tiefer, Novartis-Aktie in Grün: Novartis offenbar an Avidity interessiert

Dem Pharmakonzern Novartis wird ein Interesse an einer Übernahme der US-amerikanischen Biotech Firma Avidity Biosciences nachgesagt.

Die Nachrichtenagentur Reuters bezieht sich dabei auf die "Financial Times", welche wiederum mit der Sache vertraute Personen zitiert.

Demnach ist Novartis seit einigen Wochen dabei, eine allfälliges Angebot für die Übernahme von Avidity zu prüfen. Die Gespräche zwischen den beiden Firmen befänden sich indes noch in einem frühen Stadium, so Reuters.

Avidity hat den Hauptsitz in San Diego und verfügt über eine Produktepipeline im frühen oder mittleren klinischen Untersuchungsstadium. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten gegen seltene genetische Krankheiten wie etwa der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) oder andere muskuläre Krankheiten.

Umsatz generiert das Unternehmen praktisch noch keinen, laut einer Präsentation auf der Homepage ist es aber bis Mitte 2027 finanziert.

Novartis wollte die Spekulationen gegenüber AWP nicht kommentieren.

Im NASDAQ-Handel notierte die Avidity-Aktie letztlich 26,14 Prozent höher bei 48,26 US-Dollar. Am Donnerstag ist zeitweise ein Minus von 2,41 Prozent auf 47,10 US-Dollar zu sehen.
Die Novartis-Aktie gewann an der SIX schlussendlich 0,74 Prozent auf 93,05 CHF.

Zürich (awp)

Weitere Links:

Streit mit Novo Nordisk überschattet Hims-&-Hers-Zahlen
AMD-Aktie verbucht nach Q2-Zahlen deutliche Verluste
Novo Nordisk-Aktie leichter: Quartalsbilanz von Novo Nordisk verfehlt Erwartungen

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

16:03 Julius Bär: 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf BNP Paribas SA, UBS Group AG, ING Groep NV
09:51 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotech – Pure Innovationen, pure Chancen/Deutsche Bank – Überzeugendes Zahlenwerk
09:31 Kommt die Harley wieder ins Rollen?
09:13 Marktüberblick: Vonovia-Zahlen kommen gut an
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
05.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Novartis, Roche, UBS, VAT Group
03.08.25 Logo WHS Optionen screenen leicht gemacht! So finden Sie die besten Chancen in Sekunden
25.07.25 Nestlé drückt SMI ins Minus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’339.69 19.27 BT2SYU
Short 12’596.52 13.62 S90BBU
Short 13’038.46 8.98 UBSOUU
SMI-Kurs: 11’856.31 07.08.2025 17:30:00
Long 11’369.48 19.92 BZDS0U
Long 11’079.19 13.39 BNJS4U
Long 10’613.91 8.85 SSOMMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Novo Nordisk am 06.08.2025

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie fällt deutlich unter 1'700 Euro: Rheinmetall mit Umsatzwachstum - Marge aber unter Vorjahr
Novo Nordisk-Aktie leichter: Quartalsbilanz von Novo Nordisk verfehlt Erwartungen - Wegovy bleibt Umsatzgarant
DroneShield-Aktie: Analyst ändert Einstufung nach Juli-Rally
DroneShield-Aktie: Mega-Kursgewinne von über 400% - Jetzt investieren?
D-Wave Quantum-Aktie in Rot: D-Wave schockt mit deutlichem Verlust
Ausblick: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Amrize-Aktien nach Zahlen tiefrot
Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DroneShield-Aktie im Fokus: Können Rekordumsatz und geplante Produktionsausweitung weiter beflügeln?

Top-Rankings

KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 31: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 31: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}