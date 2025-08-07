Avidity-Aktie nach Kurssprung etwas tiefer, Novartis-Aktie in Grün: Novartis offenbar an Avidity interessiert

Die Nachrichtenagentur Reuters bezieht sich dabei auf die "Financial Times", welche wiederum mit der Sache vertraute Personen zitiert.

Demnach ist Novartis seit einigen Wochen dabei, eine allfälliges Angebot für die Übernahme von Avidity zu prüfen. Die Gespräche zwischen den beiden Firmen befänden sich indes noch in einem frühen Stadium, so Reuters.

Avidity hat den Hauptsitz in San Diego und verfügt über eine Produktepipeline im frühen oder mittleren klinischen Untersuchungsstadium. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten gegen seltene genetische Krankheiten wie etwa der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) oder andere muskuläre Krankheiten.

Umsatz generiert das Unternehmen praktisch noch keinen, laut einer Präsentation auf der Homepage ist es aber bis Mitte 2027 finanziert.

Novartis wollte die Spekulationen gegenüber AWP nicht kommentieren.

Im NASDAQ-Handel notierte die Avidity-Aktie letztlich 26,14 Prozent höher bei 48,26 US-Dollar. Am Donnerstag ist zeitweise ein Minus von 2,41 Prozent auf 47,10 US-Dollar zu sehen.Die Novartis-Aktie gewann an der SIX schlussendlich 0,74 Prozent auf 93,05 CHF.

