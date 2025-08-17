Ausblick: XP A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

XP A stellt am 18.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 BRL. Im Vorjahresquartal waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 4,52 Milliarden BRL erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 834,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,41 BRL, gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 18,71 Milliarden BRL im Vergleich zu 3,21 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

