Worthington Steel Aktie 130897918 / US9821041012

16.12.2025 07:01:06

Ausblick: Worthington Steel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Worthington Steel
30.05 EUR -1.31%
Worthington Steel wird am 17.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Worthington Steel im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,250 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 8,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 801,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 739,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,61 USD, gegenüber 2,19 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 3,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch