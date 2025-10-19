Ausblick: Wintrust Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wintrust Financial stellt am 20.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,63 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 32,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,02 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 689,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,97 USD im Vergleich zu 10,31 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,70 Milliarden USD, gegenüber 3,97 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch