Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’930 0.5%  SPI 16’531 0.3%  Dow 46’247 0.7%  DAX 23’739 0.9%  Euro 0.9337 0.0%  EStoxx50 5’500 1.0%  Gold 3’808 1.2%  Bitcoin 89’035 -0.5%  Dollar 0.7959 -0.2%  Öl 69.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Amazon-Aktie im Blick: Mega-Schnäppchen - Zweiter Prime Day verspricht Black-Friday-Preise
Hedgefonds-Manager Daniel Loeb setzt stark auf die NVIDIA-Aktie: Gründe für seine Milliardenwette
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Tesla verliert Top-Ten-Platz in Deutschland - Opel überholt US-Pionier bei E-Autos - Tesla-Aktie in Gefahr?
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend
Suche...

United Natural Foods Aktie 542741 / US9111631035

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2025 07:01:06

Ausblick: United Natural Foods präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

United Natural Foods
23.64 CHF -0.89%
Kaufen Verkaufen

United Natural Foods wird am 30.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,177 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte United Natural Foods noch -0,630 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll United Natural Foods in dem im Juli abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 7,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,640 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 31,73 Milliarden USD, gegenüber 30,98 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu United Natural Foods Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
07:01