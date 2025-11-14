Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’761 -0.3%  SPI 17’545 -0.5%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 24’042 -1.4%  Euro 0.9221 0.0%  EStoxx50 5’743 -0.8%  Gold 4’192 0.5%  Bitcoin 77’198 -2.4%  Dollar 0.7916 -0.2%  Öl 64.0 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Siemens827766Swiss Re12688156Kuros32581411Kühne + Nagel International2523886
Top News
Siemens Energy-Aktie höher: Mittelfristige Prognose wird optimistischer
Enel wird optimistischer: Höherer Gewinnausblick
Trotz Mini-Umsatz: Virgin Galactic-Aktie feiert sinkenden Verlust
Philosophie von Dan Price: So wird man erfolgreich im Job
Amrize-Aktie: Neues "Made in America"-Label für US-Baufirmen
Suche...
eToro entdecken

Time Technoplast Aktie 3117098 / INE508G01029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 07:01:06

Ausblick: Time Technoplast stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Time Technoplast
199.90 INR -6.59%
Kaufen Verkaufen

Time Technoplast lässt sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Time Technoplast die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,31 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,17 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,33 Prozent auf 14,85 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,50 INR je Aktie, gegenüber 8,55 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 62,39 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 54,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch