Kennzahlen im Fokus 10.02.2026 22:11:00

Ausblick: Shopify öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shopify A lädt am 11.02.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

32 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shopify A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,700 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,40 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 38 Analysten ein Plus von 26,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,96 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,93 Milliarden CAD umgesetzt.

Der Ausblick von 39 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,01 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,13 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 45 Analysten auf durchschnittlich 15,89 Milliarden CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 12,17 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Ali Jabber / Shutterstock.com