Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9285 0.1%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’002 -0.9%  Bitcoin 88’206 1.7%  Dollar 0.8052 0.4%  Öl 65.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Die Performance der Kryptowährungen in KW 44: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Typische Fragen im Bewerbungsgespräch: Diese Antworten kommen nicht gut an
Ripple tritt Fed-Task-Force bei: Steht der XRP-Kurs vor dem nächsten grossen Sprung?
KW 44: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld
Suche...

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs Aktie 123570989 / SA15M1HH2NH5

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.11.2025 07:01:06

Ausblick: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs
96.45 SAR -0.05%
Kaufen Verkaufen

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered wird am 02.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,37 SAR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 SAR erwirtschaftet worden.

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,07 Milliarden SAR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 17,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,50 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,98 SAR im Vergleich zu 5,78 SAR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 8,29 Milliarden SAR, gegenüber 10,04 Milliarden SAR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch