Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs Aktie 123570989 / SA15M1HH2NH5
18.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered lädt voraussichtlich am 02.11.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,37 SAR. Das entspräche einem Zuwachs von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,34 SAR erwirtschaftet wurden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 17,04 Prozent auf 2,07 Milliarden SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,50 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,98 SAR, gegenüber 5,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 8,29 Milliarden SAR geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,04 Milliarden SAR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
