Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’144 -0.4%  SPI 16’887 -0.3%  Dow 45’883 0.1%  DAX 23’749 0.2%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’440 0.9%  Gold 3’684 0.1%  Bitcoin 91’664 -0.1%  Dollar 0.7938 -0.1%  Öl 67.6 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Peach Property-Aktie: Peach Property zahlt Bond vorzeitig und teilweise zurück
Cross Ticketing: So lässt sich bei Flugreisen Geld sparen
So können Anleger ihre ETFs in der Schweiz besteuern
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vorschriften in Texas zwingt Tesla zu Kurswechsel beim Robotaxi
Suche...
Plus500 Depot

Sangoma Technologies Aktie 114700651 / CA80100R4089

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2025 07:01:06

Ausblick: Sangoma Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sangoma Technologies
4.92 EUR -10.55%
Kaufen Verkaufen

Sangoma Technologies wird am 17.09.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,002 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 58,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 83,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,162 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,350 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 235,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 335,1 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.ch