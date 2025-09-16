Ausblick: Sangoma Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sangoma Technologies wird am 17.09.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,002 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 58,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 83,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,162 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,350 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 235,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 335,1 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.ch