Ausblick: Progress Software präsentiert Quartalsergebnisse

Progress Software äussert sich am 30.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,52 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 249,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 247,3 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,18 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,66 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 977,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch