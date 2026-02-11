Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pinterest lädt am 12.02.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 24 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,667 USD je Aktie gegenüber 2,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Pinterest 32 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,33 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pinterest 1,15 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,65 USD, gegenüber 2,67 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 36 Analysten durchschnittlich 4,23 Milliarden USD im Vergleich zu 3,65 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch