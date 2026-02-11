Pinterest Aktie 47103960 / US72352L1061
11.02.2026 12:01:00
Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Pinterest gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.
Pinterest lädt am 12.02.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 24 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,667 USD je Aktie gegenüber 2,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Pinterest 32 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,33 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pinterest 1,15 Milliarden USD umsetzen können.
Die Prognosen von 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,65 USD, gegenüber 2,67 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 36 Analysten durchschnittlich 4,23 Milliarden USD im Vergleich zu 3,65 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Pinterest
28.01.26
|Erste Schätzungen: Pinterest legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
04.01.26
|Twitter and Pinterest founders launch app as antidote to social media (Financial Times)
07.11.25
|Snap crackles while Pinterest pops, but both are a solid bet on AI (Financial Times)
05.11.25
|Pinterest-Aktie mit Kursrutsch: Umsatz und Gewinn enttäuschen Anleger (finanzen.ch)
04.11.25
|Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
20.10.25
|Erste Schätzungen: Pinterest stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Pinterest
2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace
inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
