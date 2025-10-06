Ausblick: Penguin Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Penguin Solutions wird am 07.10.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Penguin Solutions im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,375 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Penguin Solutions nach den Prognosen von 7 Analysten 342,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 311,2 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,000 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,37 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,17 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch