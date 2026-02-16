Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.02.2026 19:34:00

Ausblick: Palo Alto Networks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Palo Alto Networks präsentiert in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

45 Analysten schätzen, dass Palo Alto Networks für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,939 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Palo Alto Networks 42 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,58 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Palo Alto Networks 2,26 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 50 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,86 USD je Aktie, gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 48 Analysten durchschnittlich bei 10,53 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

