Nutani a Aktie 30912711 / US67059N1081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nutanix A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nutanix A veröffentlicht am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,410 USD aus. Im letzten Jahr hatte Nutanix A einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.
13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 591,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nutanix A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 676,9 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,88 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,650 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,92 Milliarden USD, gegenüber 2,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Nutanix Inc (A)
|
07:01
|Ausblick: Nutanix A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nutanix Inc (A)
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerMärkte in Fernost am Montag fester -- Feiertag in Japan
In Fernost sind zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen..